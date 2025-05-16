Допомагав тікати через Одещину: підозрюють керівника благодійної організації

Затримання з грошима керівника благодійного фонду, фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці підозрюють керівника благодійної організації в тому, що він організував схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через одеський кордон до Молдови.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За версією слідства, 48-річний чоловік пропонував за 7 тисяч доларів провести охочих до Молдови поза офіційними пунктами пропуску саме на території Одеської області. Тих, хто погоджувався, попереджали: мобільного зв’язку на кордоні не буде, а допомогу вони отримають уже після перетину межі — в Кишиневі. З собою радили брати лише воду, легкий перекус та мінімум речей.

Організатора схеми затримали з грошима. Йому повідомили про підозру за статтею 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Наразі триває досудове розслідування. Якщо суд визнає його винним, йому може загрожувати до 9 років позбавлення волі.

Нещодавно у Миколаєві правоохоронці разом з прикордонниками затримали чотирьох чоловіків, яких підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через Придністров’я до країн ЄС. За це вони брали вісім тисяч доларів.