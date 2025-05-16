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На Миколаївщині чоловік вдруге сів за кермо напідпитку: тепер його оштрафували, арештували і позбавили прав

Суддя виносить рішення. Ілюстративне фото: Getty imageСуддя виносить рішення. Ілюстративне фото: Getty image

У Миколаєві суд визнав 27-річного водія винним в тому, що він вдруге керував авто п'яним. Цього разу чоловік також не мав при собі водійських прав.

За інформацією пресслужби Центрального районного суду Миколаєва, жителя Миколаївського району затримали вночі, коли він керував автомобілем BMW. Поліцейські зафіксували подію на бодікамеру: спочатку автівка рухалась, ніхто не виходив, але коли авто зупинили, водій пересів на пасажирське сидіння. Водій заперечив, що був за кермом. При цьому він незв'язно говорив, агресивно висловлювався та мав ознаки сп’яніння.

На місце події підійшов свідок, який викликав поліцію. Він розповів, що ще до цього бачив, як чоловік пив алкоголь у дворі, поводився зухвало, і після зауваження між ними виникла сварка. Після цього нетверезий чоловік сів за кермо. Між свідком і правопорушником у присутності поліцейських навіть сталася бійка.

Як з’ясувалося під час судового розгляду, у 2024 році цей самий чоловік вже притягувався до адміністративної відповідальності за аналогічне порушення — тоді його також оштрафували за водіння в нетверезому стані без посвідчення водія.

З огляду на повторність правопорушення суд постановив: визнати чоловіка винним, накласти штраф майже 41 тисячу гривень, позбавити його права керувати транспортними засобами на 5 років і призначити 10 діб адміністративного арешту.

Нагадаємо, в Первомайську водій автомобіля ВАЗ-21099, наїхав на 38-річну жінку та її 8-річну дитину, які йшли по пішохідному переходу.

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