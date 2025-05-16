В Одеській області винесли вирок 20-річному хлопцю, який убив собаку

На Одещині покарали 20-річного хлопця, який убив собаку. Ілюстраційне фото: Нацполіція

В одному із сіл Ананьївської громади Одеської області 20-річного мешканця притягнули до відповідальності за вбивство собаки.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Зазначається, що інцидент стався в лютому. Молодий чоловік уночі вбив собаку, який був прив'язаний на території приватного подвір’я. Заяву до поліції подала власниця тварини.

На місці події правоохоронці знайшли два зламані й закривавлені кухонні ножі. Експертиза встановила, що тварина померла внаслідок великої крововтрати через численні різані й рубані рани голови та шиї.

Правоохоронцям хлопець повідомив, що завдав собаці ножових поранень, оскільки той робив шкоду в домогосподарстві його батьків. Тіло загиблої тварини хлопець кинув у вуличний колодязь.

Слідчі висунули затриманому обвинувачення за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування юнак визнав свою провину та уклав із власницею собаки угоду про примирення.

Його засудили до року обмеження волі з іспитовим терміном на такий же строк. Упродовж цього періоду засуджений має періодично відвідувати орган із питань пробації й повідомляти його, якщо змінить місце проживання, роботи та навчання або захоче виїхати за межі України.

Нагадаємо, у Первомайську німецька вівчарка накинулась на 9-річного хлопчика, поки він стояв біля багатоповерхівки. Поліцейські застосували зброю, щоб знешкодити тварину.