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У Первомайську німецька вівчарка напала на 9-річного хлопчика: поліцейські знешкодили тварину

У Первомайську німецька вівчарка накинулась на 9-річного хлопчика, фото ілюстравне з сайту Ukr.mediaУ Первомайську німецька вівчарка накинулась на 9-річного хлопчика, фото ілюстравне з сайту Ukr.media

У Первомайську німецька вівчарка накинулась на 9-річного хлопчика, поки він стояв біля багатоповерхівки. Поліцейські застосували зброю, щоб знешкодити тварину.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

«Сьогодні, 15 квітня, до Первомайського райвідділу поліції надійшло повідомлення про те, що біля однієї з багатоповерхівок на вулиці Корабельній у місті Первомайськ бігає німецька вівчарка, яка кидається на перехожих. На виклик оперативно прибув найближчий наряд інспекторів відділу реагування патрульної поліції райвідділу, які побачили, що вівчарка накинулась на дев’ятирічного хлопчика»,  – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліцейські спробували відтягнути собаку від дитини:

«Рятуючи хлопчика від нападу агресивної тварини, поліцейські використали вогнепальну зброю і знешкодили собаку».

Дитину доставили до лікарні з подряпинами та гематомами. Власника собаки вже знайшли — це 40-річний місцевий мешканець. Він сказав, що вівчарка втекла з його двору зранку. На нього склали адмінпротокол за порушення правил утримання тварин.

Нагадаємо, у Миколаєві провели парад собак, яких прихистили з вулиці. Захід організували волонтери зоозахисної організації «Друзі поруч» разом із господарями тварин. Усього в події взяли участь 44 собаки, які раніше були безпритульними.

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