Росія атакувала громаду на Миколаївщині FPV-дронами
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- Даріна Мельничук
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7:56, 17 травня, 2025
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У пʼятницю, 16 травня, російські війська обстріляли Куцурубську громаду Миколаївського району.
Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.
За інформацією районних військових адміністрацій, росіяни п'ять разів атакували FPV-дронами. Постраждалих немає.
Нагадаємо, 15 травня, російська армія двічі атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївщини.
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