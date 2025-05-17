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Росія атакувала громаду на Миколаївщині FPV-дронами

Росія атакувала Миколаївщину 16 травня. Архівне фото: «МикВісті»Росія атакувала Миколаївщину 16 травня. Архівне фото: «МикВісті»

У пʼятницю, 16 травня, російські війська обстріляли Куцурубську громаду Миколаївського району.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

За інформацією районних військових адміністрацій, росіяни п'ять разів атакували FPV-дронами. Постраждалих немає.

Нагадаємо, 15 травня, російська армія двічі атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївщини.

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