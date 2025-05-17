У Херсоні чоловік підірвався на протипіхотній міні
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- Даріна Мельничук
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10:21, 17 травня, 2025
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У Дніпровському районі Херсона 62-річний чоловік підірвався на протипіхотній міні.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
Зазначається, що чоловік отримав вибухову травму та уламкові поранення ніг внаслідок підриву на міні типу «пелюстка».
«Медики надали йому необхідну допомогу. Подальше лікування він проходитиме амбулаторно», — додали у повідомленні.
Хто і коли розмінує Миколаївську область?
Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.
Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.
Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».
Також «МикВісті» писали про те, як розміновувачі готують Миколаївщину до повернення людей. Читайте про це у матеріалі за посиланням.
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