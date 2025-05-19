Росіянин погрозами зґвалтування пропонував жительці Миколаївщини стати його «польовою дружиною» — йому оголосили підозру

33-річний Антон Шкумат підозрюється у жорстокому поводженні із цивільними на Миколаївщині. Фото з особистих сторінок росіянина у соцмережах Instagram, Одноклассники.ру

Росіянин Антон Шкумат під час окупації Первомайської селищної громади Миколаївської області змушував цивільних до примусової праці та пропонував жінці стати його «польовою дружиною». Його підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни.

Про це свідчить підозра управління Служби безпеки України в Миколаївській області, оприлюднена на сайті Генеральної прокуратури.

33-річний Антон Шкумат — житель міста Ростов-на-Дону. В Україні військовослужбовець 108-го гвардійського десантно-штурмового полку опинився з початку повномасштабного вторгнення. Перебуваючи на посаді на командира роти, він разом з особовим складом дислокувався в одному з сіл Первомайської селищної громади, яке було окуповано з 18 березня по 10 листопада 2022 року.

«Користуючись службовим становищем, Шкумат створив у селі обстановку примусового середовища, яка унеможливлювала будь-який фізичний опір з боку потерпілих та створювала в їх психологічному уявленні можливість реального та фактичного застосування до них будь-яких форм насильства», — йдеться в тексті підозри.

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З червня по липень підозрюваний разом з іншими невстановленим досудовим розслідуванням солдатами шукали та затримували мешканців села, які на думку Шкумата, мали звʼязок із ЗСУ.

У той же період Антон Шкумат змушував цивільних вручну копати окопи в межах території села, щоб відволікти їх «від нудьги» або в якості покарання за небажання підтримувати окупаційний режим. Протягом двох місяців з 8-ї ранку до 21:00 місцеві щоденно копали окопи на вулицях села за допомогою лише штикових лопат. Якщо селяни відмовлялись працювати, їх обмежували у відпочинку, вживанні їжі, води, справлянні природних потреб або у пересуванні. За відповідний час протяжність окопу, виритого місцевими, становив майже 300 метрів.

Слідство вказує, що Шкумата одного дня віддав наказ підлеглому роти привести в будинок жінку, якій погрожуючи зброєю, змусили роздягнутись. Коли вона відмовилась, він направив на неї пістолет і погрожував зґвалтуванням. Шкумата запропонував жінці стати його «постійною польовою дружиною», і тоді він обіцяв нікого більше «не чіпати». Але вона відмовила росіянину, і її вивели з будинку.

Антон Шкумат підозрюється у жорстокому поводженні з цивільним населенням та іншому порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо, російських військовослужбовців Руслана Ахметова та Азрета Батдиєва суд визнав винним у жорстокому поводженні з цивільним населенням села Новикиївка у Миколаївській області та заочно дав 11 і 12 років увʼязнення.