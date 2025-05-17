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У Чорному морі виявили родовище газу вартістю $30 млрд, — Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Фото: Facebook / Recep Tayyip ErdoğanПрезидент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Фото: Facebook / Recep Tayyip Erdoğan

У Чорному морі Туреччина знайшла нове родовище природного газу обсягом 75 мільярдів кубометрів. 

Про це повідомив президент країни Реджеп Таїп Ердоган.

Родовище розташоване в районі свердловини Goktepe-3. За оцінкою президента, його економічна вартість становить приблизно 30 мільярдів доларів.

Реджеп Таїп Ердоган зазначив, що за обсягом видобутку це родовище потенційно може забезпечити всі житлові будинки Туреччини газом протягом трьох з половиною років.

Як пише Reuters, щоденний видобуток газу на родовищі Сакар'я — головному об'єкті Туреччини в Чорному морі — наразі становить близько 9,5 мільйона кубометрів. Країна активно розвиває внутрішні енергетичні ресурси, щоб зменшити залежність від імпорту, який зараз покриває понад 90% її енергетичних потреб.

Туреччина також посилює співпрацю на міжнародному рівні в галузі розвідки нафти та газу, щоб підвищити енергетичну безпеку.

Нагадаємо, під час офіційного візиту до Анкари президент України Володимир Зеленський провів переговори з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Однією з ключових тем зустрічі стали гарантії безпеки у Чорному морі.

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