У Чорному морі виявили родовище газу вартістю $30 млрд, — Ердоган
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- Даріна Мельничук
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21:22, 17 травня, 2025
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У Чорному морі Туреччина знайшла нове родовище природного газу обсягом 75 мільярдів кубометрів.
Про це повідомив президент країни Реджеп Таїп Ердоган.
Родовище розташоване в районі свердловини Goktepe-3. За оцінкою президента, його економічна вартість становить приблизно 30 мільярдів доларів.
Реджеп Таїп Ердоган зазначив, що за обсягом видобутку це родовище потенційно може забезпечити всі житлові будинки Туреччини газом протягом трьох з половиною років.
Як пише Reuters, щоденний видобуток газу на родовищі Сакар'я — головному об'єкті Туреччини в Чорному морі — наразі становить близько 9,5 мільйона кубометрів. Країна активно розвиває внутрішні енергетичні ресурси, щоб зменшити залежність від імпорту, який зараз покриває понад 90% її енергетичних потреб.
Туреччина також посилює співпрацю на міжнародному рівні в галузі розвідки нафти та газу, щоб підвищити енергетичну безпеку.
Нагадаємо, під час офіційного візиту до Анкари президент України Володимир Зеленський провів переговори з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Однією з ключових тем зустрічі стали гарантії безпеки у Чорному морі.
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