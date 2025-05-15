Зеленський та Ердоган обговорили гарантії безпеки в Чорному морі

Володимир Зеленський з Реджепом Таїпом Ердоганом. Фото: Офіс Президента України

Під час офіційного візиту до Анкари Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Однією з ключових тем зустрічі стали гарантії безпеки у Чорному морі.

Як повідомили в Офісі Президента України, сторони детально обговорили подальші кроки щодо забезпечення цивільного судноплавства та морського розмінування. У цьому контексті окрема увага приділялась спільним ініціативам України, Туреччини, Болгарії та Румунії.

Зеленський подякував Туреччині за готовність забезпечити моніторинг припинення вогню, зокрема на морі.

Також президенти обговорили і питанні відбудови України та можливій участі турецьких компаній у цьому процесі. У межах підготовки до Міжнародної конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 10-11 липня в Римі, було підтверджено участь Туреччини.

Крім того, Зеленський і Ердоган обговорили подальше розширення двосторонньої співпраці, зокрема в оборонній сфері.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що направляє українську делегацію до Стамбула для участі у переговорах з російською стороною щодо можливого припинення вогню.