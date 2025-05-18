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Росія дронами атакувала громади на Миколаївщині: без світла залишились два села

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»

В суботу, 17 травня, російська війська дронами атакували декілька громад Миколаївщини. Постраждалих немає, два села залишились без світла. 

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА.

Так, о 16:30 РФ завдала удару за допомогою FPV-дрона по Куцурубській громаді.

Також, о 21:30, росіяни обстріляли ударним безпілотником (тип встановлюється) Галицинівську громаду. Через це була пошкоджена електромережа. Без світла залишились два села — Лимани та Лупареве. Наразі тривають роботи з відновлення електропостачання. 

Нагадаємо, що у пʼятницю, 16 травня, російські війська обстріляли Куцурубську громаду Миколаївського району.

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