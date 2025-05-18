  • неділя

    18 травня, 2025

  • 13.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 18 травня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 13.4° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Масова російська атака на Київщині: є загибла та постраждалi

На місці події працюють рятувальники. Фото: Getty ImagesНа місці події працюють рятувальники. Фото: Getty Images

У ніч на неділю, 18 травня, Київщина зазнала масованої атаки російських дронів. Через удари загинула жінка, ще троє людей госпіталізовані.

Про це повідомили у Київській ОВА.

Так, унаслідок обстрілу в Обухівському районі загинула жінка. Ще троє людей, серед яких дитина — зазнали поранень та госпіталізовані. Стан потерпілих оцінюється як середньої тяжкості.

Внаслідок атаки частково зруйновані приватний будинок, а в розташованій поруч багатоповерхівці пошкоджено вікна.

Крім того, у Фастівському районі виникла пожежа на території комбікормового заводу.

У КМВА додали, що уламки одного з дронiв впали у Голосiївському районi столицi. Там пошкоджений дах нежитлової будівлі.

Нагадаємо, в суботу, 17 травня, російська війська дронами атакували декілька громад Миколаївщини. Постраждалих немає, два села залишились без світла

Останні новини про: Війна в Україні

Опитування: 74% українців підтримують ідею 30-денного перемир’я
Росія дронами атакувала громади на Миколаївщині: без світла залишились два села
Вісім поранених: війська РФ обстріляли 29 населених пунктів Херсонщини
Реклама

Читайте також:

новини

В готель у Коблевому приїхали правоохоронці та знесли літній майданчик на підставі рішення 8-річної давності

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Все старе, іржаве й небезпечне»: мешканці Миколаєва просять відремонтувати занедбаний дитячий майданчик у центрі міста

Світлана Іванченко
новини

«Це незаконний метод у боротьбі з боржниками», — депутат Степанець про вимкнення ліфтів у багатоповерхівках Миколаєва

Даріна Мельничук
новини

У ЛШМД Миколаєва облаштують укриття для лежачих пацієнтів: роботи коштуватимуть ₴3,9 млн

Юлія Бойченко
новини

На винагороди українським суддям торік витратили близько ₴7,5 млрд — це на 300 млн більше, ніж у 2023 році

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Війна в Україні

Вісім поранених: війська РФ обстріляли 29 населених пунктів Херсонщини
Росія дронами атакувала громади на Миколаївщині: без світла залишились два села
Опитування: 74% українців підтримують ідею 30-денного перемир’я

Росія дронами атакувала громади на Миколаївщині: без світла залишились два села

Де на Миколаївщині сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Головне сьогодні