Масова російська атака на Київщині: є загибла та постраждалi
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- Світлана Іванченко
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8:12, 18 травня, 2025
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У ніч на неділю, 18 травня, Київщина зазнала масованої атаки російських дронів. Через удари загинула жінка, ще троє людей госпіталізовані.
Про це повідомили у Київській ОВА.
Так, унаслідок обстрілу в Обухівському районі загинула жінка. Ще троє людей, серед яких дитина — зазнали поранень та госпіталізовані. Стан потерпілих оцінюється як середньої тяжкості.
Внаслідок атаки частково зруйновані приватний будинок, а в розташованій поруч багатоповерхівці пошкоджено вікна.
Крім того, у Фастівському районі виникла пожежа на території комбікормового заводу.
У КМВА додали, що уламки одного з дронiв впали у Голосiївському районi столицi. Там пошкоджений дах нежитлової будівлі.
Нагадаємо, в суботу, 17 травня, російська війська дронами атакували декілька громад Миколаївщини. Постраждалих немає, два села залишились без світла.
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