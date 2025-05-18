Масова російська атака на Київщині: є загибла та постраждалi

На місці події працюють рятувальники. Фото: Getty Images

У ніч на неділю, 18 травня, Київщина зазнала масованої атаки російських дронів. Через удари загинула жінка, ще троє людей госпіталізовані.

Про це повідомили у Київській ОВА.

Так, унаслідок обстрілу в Обухівському районі загинула жінка. Ще троє людей, серед яких дитина — зазнали поранень та госпіталізовані. Стан потерпілих оцінюється як середньої тяжкості.

Внаслідок атаки частково зруйновані приватний будинок, а в розташованій поруч багатоповерхівці пошкоджено вікна.

Крім того, у Фастівському районі виникла пожежа на території комбікормового заводу.

У КМВА додали, що уламки одного з дронiв впали у Голосiївському районi столицi. Там пошкоджений дах нежитлової будівлі.

Нагадаємо, в суботу, 17 травня, російська війська дронами атакували декілька громад Миколаївщини. Постраждалих немає, два села залишились без світла.