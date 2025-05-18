Вісім поранених: війська РФ обстріляли 29 населених пунктів Херсонщини

Наслідки російських атак по Херсонщині. Архівне фото: Нацполіція

За минулу добу російські військові обстріляли 29 населених пунктів Херсонщини. Поранення отримали вісім людей.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами російські війська атакували соціальну інфраструктуру та житлові квартали.

«Російські війська били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Пошкоджені багатоповерхівка, три приватних будинки, станція техобслуговування, гараж, стільникова вежа, газогін та автомобіль. Через російську агресію 8 людей дістали поранення», — написав Олександр Прокудін.

Нагадаємо, що у ніч на неділю, 18 травня, Київщина зазнала масованої атаки російських дронів. Через російські удари загинула жінка, ще троє людей госпіталізовані.