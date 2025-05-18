  • неділя

    18 травня, 2025

  • 17.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 18 травня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 17.2° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Чоловік загинув, вистрибнувши з вікна будівлі ТЦК у Харкові: поліція проводить розслідування

Жетон поліцейського. Фото: Радіо СвободаЖетон поліцейського. Фото: Радіо Свобода

У Харкові поліція з’ясовує обставини смерті чоловіка, який стрибнув з вікна районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та загинув. 

За даними поліції, інцидент стався 12 травня. Зазначається, що 39-річний потерпілий скоїв самогубство, вистрибнувши з вікна третього поверху. На його тілі не виявили ознак насильницької смерті, окрім травм, отриманих через падіння з висоти.

Слідчі відкрили кримінальне провадження про умисне вбивство з приміткою «самогубство». Відповідні матеріали направили до ДБР для перевірки дій працівників військкомату.

Наразі триває досудове розслідування, з’ясовуються всі обставини події.

Нагадаємо, що Волинській області поліція встановлює обставини смерті лікаря, тіло якого знайшли у приміщенні Луцького територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Останні новини про: ТЦК

Порушення військового обліку: Одещина серед регіонів з найбільшою кількістю штрафів
В Одесі група чоловіків викрадала людей, видаючи себе за працівників ТЦК, — прокуратура
На Одещині посадовця ТЦК підозрюють у фальсифікації даних військовозобов’язаних
Реклама

Читайте також:

новини

Депутатка поскаржилась Креміню на порушення мовного закону в супермаркеті Одеси

Світлана Іванченко
новини

В готель у Коблевому приїхали правоохоронці та знесли літній майданчик на підставі рішення 8-річної давності

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Все старе, іржаве й небезпечне»: мешканці Миколаєва просять відремонтувати занедбаний дитячий майданчик у центрі міста

Світлана Іванченко
новини

«Це незаконний метод у боротьбі з боржниками», — депутат Степанець про вимкнення ліфтів у багатоповерхівках Миколаєва

Даріна Мельничук
новини

У ЛШМД Миколаєва облаштують укриття для лежачих пацієнтів: роботи коштуватимуть ₴3,9 млн

Юлія Бойченко

Останні новини про: ТЦК

На Одещині посадовця ТЦК підозрюють у фальсифікації даних військовозобов’язаних
В Одесі група чоловіків викрадала людей, видаючи себе за працівників ТЦК, — прокуратура
Порушення військового обліку: Одещина серед регіонів з найбільшою кількістю штрафів

Рубіо заявив, що Трамп хоче зустрітися з Путіним якомога швидше

Європа далека від того, щоб говорити про введення військ в Україну, — Мерц

1 година тому

Депутатка поскаржилась Креміню на порушення мовного закону в супермаркеті Одеси

Світлана Іванченко

Головне сьогодні