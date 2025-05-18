Чоловік загинув, вистрибнувши з вікна будівлі ТЦК у Харкові: поліція проводить розслідування

Жетон поліцейського. Фото: Радіо Свобода

У Харкові поліція з’ясовує обставини смерті чоловіка, який стрибнув з вікна районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та загинув.

За даними поліції, інцидент стався 12 травня. Зазначається, що 39-річний потерпілий скоїв самогубство, вистрибнувши з вікна третього поверху. На його тілі не виявили ознак насильницької смерті, окрім травм, отриманих через падіння з висоти.

Слідчі відкрили кримінальне провадження про умисне вбивство з приміткою «самогубство». Відповідні матеріали направили до ДБР для перевірки дій працівників військкомату.

Наразі триває досудове розслідування, з’ясовуються всі обставини події.

Нагадаємо, що Волинській області поліція встановлює обставини смерті лікаря, тіло якого знайшли у приміщенні Луцького територіального центру комплектування та соціальної підтримки.