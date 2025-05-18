У Харківському ТЦК просять утриматися від передчасних висновків у справі загибелі чоловіка, який випригнув з вікна

Військовий з документами. Ілюстративне фото: Цензор.net

Харківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки просить утриматися від передчасних висновків у справі загибелі чоловіка, що вистрибнув з вікна будівлі. Там зазначають, що всіляко сприяють слідству.

Заява розміщена на офіційній сторінці у Facebook.

У ТЦК стверджують, що під час перевірки у чоловіка не було документів, про себе інформацію не надавав та відмовився їхати до поліції, але добровільно погодився прибути до Центру.

Скриншот офіційної заяви ТЦК у Facebook

«Жодних протиправних дій щодо громадянина вчинено не було. Ввечері 12 травня чоловіка без ознак життя виявили на території ТЦК та СП. На місце події було викликано правоохоронців, для проведення слідчих дій. Під час попереднього вивчення обставин було встановлено, що чоловік загинув внаслідок падіння з вікна коридору третього поверху будівлі», — йдеться у повідомленні.

Спеціалісти ТЦК наголосили, що співпрацюють зі слідством і закликали громадськість та представників ЗМІ утриматися від передчасних висновків до завершення офіційного розслідування.

«Дотримуватися інформаційної гігієни — перевіряйте інформацію та утримуйтесь від споживання неперевірених, перекручених та маніпулятивних повідомлення», — говориться у заяві.

Раніше повідомлялось, що у Харкові поліція з’ясовує обставини смерті чоловіка, який стрибнув з вікна районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та загинув.