РФ обстріляла Херсон: пошкоджені вокзал, локомотив та житлові будинки

У неділю, 18 травня, російська армія атакувала Херсон, пошкоджені будівля залізничного вокзалу, локомотив, приватні будинки та автомобілі.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

«Попередньо, обійшлось без постраждалих. Проте ворог «полює» місцевість з дронів, аби нанести повторні удари», — йдеться у повідомлені.

Наслідки російських атак по залізничному вокзалу Херсону. Фото: Херсонська ОВА Наслідки російських атак по залізничному вокзалу Херсону. Фото: Херсонська ОВА Наслідки російських атак по залізничному вокзалу Херсону. Фото: Херсонська ОВА

За інформацією «Укрзалізниці», під удари потрапив і пасажирський локомотив. Серед пасажирів та працівників вокзалу постраждалих немає. Для 66 пасажирів організували автобуси, аби доправили їх до Миколаєва.

«Після закінчення тривоги в місті залізничники у співпраці з місцевою ОВА організували автобуси для доставки 66 пасажирів з Херсона до Миколаєва. Залізничники оперативно додають вагони до поїзда, що вже очікує в Миколаєві, щоби вмістити всіх пасажирів з херсонського вокзалу. Рух всіх інших поїздів — за графіком», — зазначили у компанії.

Нагадаємо, що за минулу добу російські військові обстріляли 29 населених пунктів Херсонщини. Поранення отримали вісім людей.