Шоу, яке коштувало посади: майора ДСНС з Миколаєва звільнили з роботи після зйомок у «МастерШеф»

Олеся Бабій. Фото зі сторінок проєкту МастерШеф

Майора служби цивільного захисту Головного управління ДСНС з Миколаєва Олесю Бабій звільнили з посади через її участь в популярному кулінарному шоу «МастерШеф».

Про це дівчина розповіла у своїх соцмережах.

Як пояснює Олеся Бабій, для участі в шоу вона взяла офіційну відпустку. В управлінні знали про її бажання зніматись в програмі і надали на це згоду ТОВ «Старлайт Продакшн».

«ДСНС не заперечує щодо її участі у проєкті у вільний від несення служби час. Водночас відповідно до Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. М° 593, співробітник зобовʼязаний перебувати у своєму підрозділі за місцем проходження служби», — йдеться в у відповіді управління.

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Однак вже після зйомок Головне управління ДСНС Миколаївської області розпочало проти дівчини службове розслідування на підставі її звернень до лікаря. Йдеться про можливу підробку посадовицею офіційних документів.

Дії свого керівництва та співробітників вона називає цілеспрямованим цькуванням та тиском, яким її намагаються змусити мовчати.

— Мене намагаються зламати морально, дискредитувати та змусити мовчати. Здавалось би, участь у такому проєкті це чудова можливість показати що навіть у формі ти можеш залишатися людиною: мати мрії, розвиватися, популяризувати службу з кращого боку. Але, на жаль, замість підтримки та визнання я отримала лише бойкот і тиск. Керівництво дало вказівку ізолювати мене, фальсифікували службові розслідування, створили штучне звинувачення, — розповіла дівчина.

Крім того, вона стверджує, що управління домоглось отримати її персональні медичні дані, згоди на що Олеся Бабій не надавала.

— Вони залучили правоохоронні органи, наняли адвоката, щоб ті коперсалися в моїй медичній історії та отримали мої персональні дані без мого дозволу. Це все спроба знищити мою репутацію. Але я маю офіційні документи, аудіозаписи і факти, які доводять, що це не закон. Це цілеспрямоване цькування, — каже вона.

Зауважимо, що в управлінні Олеся Бабій пропрацювала 10 років. У березні дівчина потрапила до топ-20 учасників 15 сезону кулінарного шоу «МастерШеф».