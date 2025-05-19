В Україні скасували статус «обмежено придатний»: всі чоловіки 25-60 років мають пройти ВЛК

В Україні скасували формулювання «обмежено придатний до військової служби». Архівне фото «МикВісті»

З 4 травня 2024 року в Україні офіційно скасовано формулювання «обмежено придатний до військової служби». Усі чоловіки віком від 25 до 60 років, яким раніше було встановлено цей статус, зобов’язані пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 червня цього року.

Про це повідомляє Миколаївський обласний територіальний центр комплектування та підтримки.

Це вимога закону №3621-IX з урахуванням оновлень, ухвалених у 2025 році.

Як пройти ВЛК:

особисто звернутися до територіального центру комплектування (ТЦК та СП) за місцем реєстрації;

або скористатися мобільним додатком «Резерв+» через електронний кабінет військовозобов’язаного.

Потрібні документи:

паспорт;

військовий квиток або інші облікові документи;

медичні довідки (за наявності).

Що варто знати:

Повторне проходження обов’язкове незалежно від того, коли було присвоєно статус «обмежено придатний» — навіть до 24.02.2022;

Якщо ви проходили ВЛК у 2024 році і вам знову встановили «обмежену придатність» — повторна комісія теж обов’язкова;

Бронювання або відстрочка не скасовують обов’язок пройти медогляд;

Відмітка «наступне ВЛК у 2027 році» не звільняє від проходження комісії, якщо статус був «обмежено придатний»;

Якщо 5 червня 2025 року вам ще не виповниться 60 — ви зобов’язані пройти ВЛК;

Перебування за кордоном не звільняє від обов’язку пройти медогляд. Закон не дозволяє проходити ВЛК за межами України.

Що буде, якщо не пройти військово-лікарську комісію вчасно?

Передбачено штраф від 17 000 до 25 500 грн за статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, долучитися до лав Збройних сил можуть від 20% до 30% загальної кількості засуджених в Україні.