В Україні скасували статус «обмежено придатний»: всі чоловіки 25-60 років мають пройти ВЛК
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- Даріна Мельничук
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22:31, 19 травня, 2025
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З 4 травня 2024 року в Україні офіційно скасовано формулювання «обмежено придатний до військової служби». Усі чоловіки віком від 25 до 60 років, яким раніше було встановлено цей статус, зобов’язані пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 червня цього року.
Про це повідомляє Миколаївський обласний територіальний центр комплектування та підтримки.
Це вимога закону №3621-IX з урахуванням оновлень, ухвалених у 2025 році.
Як пройти ВЛК:
- особисто звернутися до територіального центру комплектування (ТЦК та СП) за місцем реєстрації;
- або скористатися мобільним додатком «Резерв+» через електронний кабінет військовозобов’язаного.
Потрібні документи:
- паспорт;
- військовий квиток або інші облікові документи;
- медичні довідки (за наявності).
Що варто знати:
- Повторне проходження обов’язкове незалежно від того, коли було присвоєно статус «обмежено придатний» — навіть до 24.02.2022;
- Якщо ви проходили ВЛК у 2024 році і вам знову встановили «обмежену придатність» — повторна комісія теж обов’язкова;
- Бронювання або відстрочка не скасовують обов’язок пройти медогляд;
- Відмітка «наступне ВЛК у 2027 році» не звільняє від проходження комісії, якщо статус був «обмежено придатний»;
- Якщо 5 червня 2025 року вам ще не виповниться 60 — ви зобов’язані пройти ВЛК;
- Перебування за кордоном не звільняє від обов’язку пройти медогляд. Закон не дозволяє проходити ВЛК за межами України.
Що буде, якщо не пройти військово-лікарську комісію вчасно?
Передбачено штраф від 17 000 до 25 500 грн за статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Нагадаємо, долучитися до лав Збройних сил можуть від 20% до 30% загальної кількості засуджених в Україні.
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