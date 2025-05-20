На Сумщині засудили чоловіка, який мінував дорогу, щоб зупинити російські війська

Віталій Куколь. Фото: Суспільне. Суми

На Сумщині суд визнав винним мешканця села Кам’янка Віталія Куколя, який у березні 2022 року самостійно виготовив вибухівку та замінував шлях російським військам, щоб захистити рідне село від вторгнення.

Як повідомляє «Суспільне», чоловіка визнали частково винним у незаконному поводженні з вибуховими речовинами. Йому призначили три роки позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном на один рік.

Разом з односельцями Куколь готував оборону Кам’янки та співпрацював з 93-ю бригадою ЗСУ «Холодний Яр». Щоб заблокувати російську колону, він власноруч виготовив два фугаси, використовуючи вибухівку, знайдену на старих німецьких позиціях.

За його словами, зробив він це, аби при переміщенні російських військ відрізати дорогу до свого села.

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— Вниз отуди були виведені проводи, стояли два фугаси: з однієї сторони й з іншої. Там я наколотив, розкопував німецькі позиції, там вибухівки хватає. Я на основі цього зробив вибухівку і спочатку там були мої власного виробництва взривателі. А свої ж можуть осічки дати. Сиджу так: вийде чи не вийде, — розповів чоловік.

Щоб удосконалити конструкцію, він звернувся до бійців 93-ї бригади за детонаторами. Після встановлення вибухових пристроїв чоловік залишився на позиції і чотири ночі у березневому холоді чергував, чекаючи на рух ворожих колон.

— Холодно, весь мерзну, акумулятор пузом грію, щоб же ж не розрядився. Тут останнє здоров’я й залишилось у мене, під цими ялинками… А тоді я вже почав набігами: як звук чую, так і біжу, — згадував Віталій Куколь.

Крім мінування дороги, Віталій Куколь допомагав виводити людей з окупованого Тростянця. За його словами, через його маршрут вдалося врятувати щонайменше 21 людину.

Також він виготовив саморобну однозарядну рушницю — з труби від поїлки для худоби, запчастин підводної рушниці, пороху та каміння з цвяхами. Цей «девайс» мав стати його особистою зброєю у разі прямого зіткнення з ворогом.

15 травня відбулись судові дебати, під час яких Віталій Куколь казав, що держава не надала йому зброю для захисту.

— Не дала мені держава зброї, а як я мав захищати свою родину, громаду? Пальцем знищувати ворога, так? Бабах — ти мертвий, так? Саме для цього я робив зброю — щоб захищати Україну. Що мали б робити поліцейські і ті, що повтікали. Тому, шановний суд, я прошу винести справедливе рішення і виправдати мене, — зазначив Віталій Куколь.

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