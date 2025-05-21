Військовий з Херсонщини підозрюється у зливі росіянам позицій ЗСУ та втечі з частини

Затримання військового, якого підозрюють у зливі секретної інформації. Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону

На Херсонщині військовослужбовця підозрюють у розголошенні секретної інформації та самовільному залишенні військової частини. Нині він перебуває під вартою без права на заставу.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

За даними слідства, у жовтні 2024 року військовий, перебуваючи на службі, сфотографував оперативні карти з екранів та передав відео цивільній особі. У результаті російські війська знищили важливу камеру, яка фіксувала переміщення техніки та особового складу армії РФ. Це ускладнило збір розвідданих.

«Унаслідок розголошення вказаної інформації було знищено одну з ключових камер спостереження за переміщенням підрозділів збройних сил РФ, що суттєво ускладнило отримання оперативних даних про пересування техніки та особового складу противника, який завдає ракетно-артилерійських та дронових ударів по позиціях ЗСУ й цивільному населенню Херсонської області», — йдеться у повідомленні.

Додатково встановили, що 4 березня 2025 року боєць без дозволу залишив частину і більше трьох тижнів переховувався, перш ніж його затримали.

Наразі суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Справу розслідували слідчі СБУ за процесуального керівництва військової прокуратури. Якщо провину доведуть, на чоловіка чекає до 10 років тюрми.

Нагадаємо, що у Миколаєві затримали місцевого мешканця, який за даними правоохоронців збирав дані для ударів росіян по місту.