У Харкові військового ТЦК, який ударив чоловіка під час перевірки документів, підозрюють в хуліганстві

Слідчі дії у справі хуліганства, в якому підозрюють працівника ТЦК у Харкові. Фото: Нацполіція

У Харкові військовослужбовцю територіального центру комплектації та соціальної підтримки, який під час перевірки документів вдарив військовозобов’язаного, висунули підозру в хуліганстві. Тепер йому загрожує до п'яти років тюрми.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

Постраждалий, яким виявися вчитель, звернувся до правоохоронців із заявою про застосування сили. Наразі відкрили кримінальне провадження за статтею «хуліганство», а військовослужбовцю офіційно оголосили підозру.

«Поліція Харківської області й надалі в межах чинного законодавства реагує на кожен сигнал суспільства про можливе порушення прав громадян», — йдеться у повідомленні.

Скриншот з відео, на якому працівник ТЦК вдарив вчителя

Ролик із побиттям учителя військовослужбовцем ТЦК поширили у мережі 11 травня. У ТЦК пояснили, що чоловік першим спровокував конфлікт, не розповіли подробиць. Тільки підкреслили, що керівництво та особовий склад засуджують поведінку колеги. Там призначили службове розслідування.

Пізніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що вчитель мав законне право на «бронь» і під час зустрічі з ТЦК надав відповідні документи.

«Усе це зафіксовано на опублікованих кадрах, як і те, що він не порушував закону, не провокував конфлікту й не чинив опору. Він поводився спокійно і не виявляв жодної агресії, але це не зупинило застосування до нього сили», — зауважив міський голова.

Нагадаємо, у Харкові поліція з’ясовує обставини смерті чоловіка, який стрибнув з вікна районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та загинув.