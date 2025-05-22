Безпілотник влучив у дах навчального центру Запорізької АЕС, — МАГАТЕ

Запорізька атомна електростанція, фото ua.depositphotos.com

Запорізька атомна електростанція повідомила команді МАГАТЕ про влучання безпілотника у дах навчального центру, розташованого одразу за межами периметра станції.

Про це йдеться в повідомленні агентства щодо ситуації в Україні.

За попередніми даними, інцидент не спричинив жертв чи значних пошкоджень. Наразі невідомо, чи дрон безпосередньо врізався у будівлю, чи впав на неї після збиття.

У МАГАТЕ наголосили, що це вже третя атака на навчальний центр ЗАЕС з початку року. Представники агентства звернулися з проханням про доступ до будівлі, як це вже було після попереднього інциденту в квітні. Проте цього разу дозволу ще не надано.

«Ці повідомлення про інциденти з дронами викликають велике занепокоєння, оскільки вони можуть становити пряму загрозу ядерній безпеці. Простіше кажучи, забагато дронів літають поблизу ядерних об’єктів, не лише ЗАЕС. Це має негайно припинитися», — заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Нагадаємо, що під час окупації Енергодара російські військові незаконно позбавили волі щонайменше 13 співробітників Запорізької атомної електростанції.