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Росіяни утримують щонайменше 13 працівників Запорізької АЕС

Запорізька атомна станціїя. Фото: AFPЗапорізька атомна станціїя. Фото: AFP

Під час окупації Енергодара російські військові незаконно позбавили волі щонайменше 13 співробітників Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомили в «Енергоатомі».

Семеро з них отримали тюремні строки. Зокрема, 56-річну працівницю Наталію Шульгу засудили до 15 років, а інженера Сергія Потинга — до 19 років. Ще троє людей наразі перебувають у в'язницях в очікуванні вироків. Доля трьох працівників невідома — їх вважають зниклими безвісти.

Також у компанії нагадали, що на початку повномасштабного вторгнення російські військові закатували до смерті водолаза станції Андрія Гончарука.

«Тим часом загарбники продовжують використовувати Запорізьку АЕС як військову базу. В машзалах блоків стоять військові автівки, зберігається вибухонебезпечна зброя. Обладнання станції дедалі більше деградує, і про жодний безпечний сценарій перезапуску ЗАЕС не може бути й мови», — йдеться в повідомленні.

«Енергоатом» закликає до негайного звільнення всіх незаконно утримуваних атомників і повернення ЗАЕС під контроль законного оператора. У компанії також вимагають виведення російських військових і техніки зі станції.

За інформацією «Енергоатому», близько п’яти тисяч фахівців вже залишили Енергодар.

Раніше у Міністерстві енергетики наголошували, що через російські обстріли Запорізька АЕС втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану станцію із енергосистемою України.

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