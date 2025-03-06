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Росіяни засудили працівницю Запорізької АЕС до 15 років за нібито співпрацю з Україною

Наталія Шульга, скриншотНаталія Шульга, скриншот

Росіяни засудили 56-річну працівницю Запорізької атомної електростанції Наталію Шульгу до 15 років ув’язнення, звинувативши її у «замаху на диверсію» та нібито співпраці зі Службою безпеки України.

Про це 6 березня повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

За версією окупаційної адміністрації, у червні 2024 року жінка намагалася підірвати лінію електропередач у Енергодарі, щоб пошкодити електропостачання одного з мікрорайонів.

12 липня 2024 року російські правоохоронці затримали Наталію Шульгу. Як зазначає Дмитро Орлов, проти неї використали награну відеозйомку, яку росіяни самі зняли у різних місцях та з різних ракурсів за примусової участі затриманої.

5 березня так званий «Запорізький обласний суд» визнав жінку винною та засудив її до 15 років позбавлення волі. Їй також призначили штраф у розмірі 500 тисяч рублів (понад 228 тисяч гривень).

«На жаль, таких сфабрикованих окупантами «кримінальних справ» проти цивільних людей на окупованих територіях дуже багато. Регулярно клепаючи все нові фейкові цинічні звинувачення, окупанти продовжують утримувати у полоні наших громадян, під тиском вибиваючи з них зізнання, виносять їм злочинні вироки, називаючи це «правосуддям», — наголосив Дмитро Орлов.

Раніше, в окупованому Донецьку так званий «суд ДНР» виніс вирок дев’ятьом військовослужбовцям миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти. Морпіхів засудили від 24 років до довічного ув’язнення. Вказується, що росіяни звинувачують українських військових в обстрілі селища Старий Крим у Маріуполі в березні 2022 року.

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