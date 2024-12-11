Росіяни засудили дев’ятьох миколаївських морпіхів, які захищали Маріуполь

Так званий «суд ДНР» виніс вирок дев’ятьом морпіхам. Фото: Маріупольська міська рада

В окупованому Донецьку так званий «суд ДНР» виніс вирок дев’ятьом військовослужбовцям миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Морпіхів засудили від 24 років до довічного ув’язнення. Вказується, що росіяни звинувачують українських військових в обстрілі селища Старий Крим у Маріуполі в березні 2022 року.

Військові відбуватимуть покарання у виправній колонії суворого режиму.

Строки отримали військові 36-ї ОБрМП Андрій Шестак, Назарій Мороз, Владислав Яворський, Вадим Шульга, Сергій Ямпольський, Максим Колбасін, Дмитро Шалара, Володимир Пензін та Костянтин Романюк. Усі вони захищали Маріуполь від російських окупантів, перебували на території меткомбінату «Азовсталь» та потім потрапили до російського полону.

Нагадаємо, що у 2023 році Росія повернула тіло військового 501 окремого батальйону миколаївської 36-ї ОБрМП Івана Макарова. Поховати чоловіка родині вдалось лише через рік.

Станом на 2024 рік у полоні Російської Федерації перебувають майже 1300 військовослужбовців з миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.