  • середа

    11 грудня, 2024

  • 3.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 11 грудня , 2024 середа

  • Миколаїв • 3.7° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни засудили дев’ятьох миколаївських морпіхів, які захищали Маріуполь

Так званий «суд ДНР» виніс вирок дев’ятьом морпіхам. Фото: Маріупольська міська радаТак званий «суд ДНР» виніс вирок дев’ятьом морпіхам. Фото: Маріупольська міська рада

В окупованому Донецьку так званий «суд ДНР» виніс вирок дев’ятьом військовослужбовцям миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада. 

Морпіхів засудили від 24 років до довічного ув’язнення. Вказується, що росіяни звинувачують українських військових в обстрілі селища Старий Крим у Маріуполі в березні 2022 року.

Військові відбуватимуть покарання у виправній колонії суворого режиму.

Строки отримали військові 36-ї ОБрМП Андрій Шестак, Назарій Мороз, Владислав Яворський, Вадим Шульга, Сергій Ямпольський, Максим Колбасін, Дмитро Шалара, Володимир Пензін та Костянтин Романюк. Усі вони захищали Маріуполь від російських окупантів, перебували на території меткомбінату «Азовсталь» та потім потрапили до російського полону.

Нагадаємо, що у 2023 році Росія повернула тіло військового 501 окремого батальйону миколаївської 36-ї ОБрМП Івана Макарова. Поховати чоловіка родині вдалось лише через рік.

Станом на 2024 рік у полоні Російської Федерації перебувають майже 1300 військовослужбовців з миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Останні новини про: Миколаївські морпіхи

Миколаївські морпіхи показали, як нищать російську техніку в Курській області
Курський напрямок: миколаївські морпіхи знищили більше 300 російських військових
«Вирвані мʼязи та численні травми», — на Миколаївщину повернули тіло військового, закатованого у полоні
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві виділять ₴1,5 млн на компенсацію вартості генераторів для ОСББ

Олена Козубовська
новини

У Миколаєві з 2025 року підвищать вартість харчування у дитсадках та школах на 15-35%

Аліна Квітко
новини

«Ви — як вогні, що запалюють волонтерський рух», — Сєнкевич відзначив грамотами миколаївських волонтерів

Володимир Коваль
новини

«Найближчим часом»: мер Миколаєва анонсував запуск очного навчання у школах віддалених районів

Олена Козубовська
новини

На Миколаївщині встановлять систему оповіщення населення за ₴86,1 млн

Аліна Квітко

Останні новини про: Миколаївські морпіхи

«Вирвані мʼязи та численні травми», — на Миколаївщину повернули тіло військового, закатованого у полоні
Курський напрямок: миколаївські морпіхи знищили більше 300 російських військових
Миколаївські морпіхи показали, як нищать російську техніку в Курській області

У Миколаєві з 2025 року підвищать вартість харчування у дитсадках та школах на 15-35%

У 2025 році на прибирання доріг у Корабельному районі планують витратити ₴5,1 млн

5 годин тому

У Миколаєві пройде ярмарок «Новорічні дівочії очі»

Світлана Іванченко

Головне сьогодні