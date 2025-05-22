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В Одесі затримали 3 молодиків, їх підозрюють у підпалах військового авто та залізничного обладнання

Затриманні, яких підозрюють у підпалах в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратураЗатриманні, яких підозрюють у підпалах в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Правоохоронці в Одесі затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у навмисних підпалах релейних шаф біля залізниці та військове авто. 

Про це повідомила обласна прокуратура.

Слідчі встановили, що 27-річний житель Одеського району отримав через Telegram «замовлення» на підпал релейної шафи біля станції «Аккаржа». Він погодився, виконав завдання. В результаті обладнання було повністю знищене.

За версією прокуратури, схожим чином діяв і 18-річний одесит, намагаючись вивести з ладу техніку поблизу залізничного перегону «Одеса-Застава». Підпалив, але система управління потягами не постраждала.

Зазначається, що третій підозрюваний 17-річний хлопець підпалив автомобіль військовослужбовця ЗСУ. Також за інструкцією з соцмереж.

Затриманні, яких підозрюють у підпалах в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратураЗатриманні, яких підозрюють у підпалах в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура
Затриманні, яких підозрюють у підпалах в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратураЗатриманні, яких підозрюють у підпалах в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура
Наслідки підпалів в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратураНаслідки підпалів в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Усі троє купували запалювальні суміші, фіксували підпали на відео і надсилали замовникам — як підтвердження виконання.

Слідство інкримінує їм диверсію, замах на диверсію, перешкоджання роботі ЗСУ та навмисне знищення майна. Суд уже обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою.

Нагадаємо, що у Миколаєві судитимуть 35-річного жителя Одеської області, який разом зі спільниками підпалив автомобіль військовослужбовця Збройних сил України.

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