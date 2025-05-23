У Чернівецькій області російські війська пошкодили залізницю

Поїзд «Укрзалізниці», Фото: «НикВести»

У Чернівецькій області армія РФ атакувала залізницю. Внаслідок обстрілу пошкоджена залізнична інфраструктура, травмованих немає.

Про це повідомили в Укрзалізниці та начальник ОВА Руслан Запаранюк.

Зазначається, що рано вранці в Чернівецькій області пролунали вибухи. Пожежа на залізничній станції в одному з районів області трапилась через падіння уламків безпілотника, який збила протиповітряна оборона. Пожежу локалізували.

«Внаслідок обстрілу пошкоджена залізнична інфраструктура, жертв і постраждалих серед працівників та пасажирів немає», — додали і в Укрзалазниці.

Нагадаємо, що у неділю, 18 травня, російська армія атакувала Херсон, пошкоджені будівля залізничного вокзалу, локомотив, приватні будинки та автомобілі.