У Чернівецькій області російські війська пошкодили залізницю
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- Альона Коханчук
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9:51, 23 травня, 2025
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У Чернівецькій області армія РФ атакувала залізницю. Внаслідок обстрілу пошкоджена залізнична інфраструктура, травмованих немає.
Про це повідомили в Укрзалізниці та начальник ОВА Руслан Запаранюк.
Зазначається, що рано вранці в Чернівецькій області пролунали вибухи. Пожежа на залізничній станції в одному з районів області трапилась через падіння уламків безпілотника, який збила протиповітряна оборона. Пожежу локалізували.
«Внаслідок обстрілу пошкоджена залізнична інфраструктура, жертв і постраждалих серед працівників та пасажирів немає», — додали і в Укрзалазниці.
Нагадаємо, що у неділю, 18 травня, російська армія атакувала Херсон, пошкоджені будівля залізничного вокзалу, локомотив, приватні будинки та автомобілі.
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