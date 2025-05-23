Під будівлею суду у Миколаєві силовики вручили другу підозру власниці агробізнесу, яку тримають в СІЗО за несплату податків

Управління Служби безпеки України у Миколаївській області вчора вдень 23 травня перед будівлею Центрального районного суду вручило другу підозру власниці агробізнесу Оксані Сольській.

Про це повідомляють «МикВісті».

На вчорашньому засіданні підозрюваній в ухиленні від сплати податків Оксані Сольській мали розглянути зміну запобіжного заходу. Вже три місяці жінка перебуває у слідчому ізоляторі.

Засідання було заплановане на 11 годину, однак його перенесли на 13:00. Коли конвой доставив Сольську під будівлю суду, представники УСБУ Миколаївської області оголосили їй другу підозру.

Близько години підозрювану тримали в машині, поки слідчий зачитував текст підозри. Неодноразово вона просила правоохоронців доставити її до зали суду, куди її привезли на засідання, однак слідчий тривалий час ігнорував це прохання і продовжував читати текст підозри.

Близько години правоохоронці зачитували текст підозри перед будівлею суду. Фото: «МикВісті»

Коли адвокат підозрюваної Євген Грушовець намагався до неї підійти, слідчий заборонив, зазначивши, що особа тримається під вартою.

Крім того, Сольській відмовили у конфіденційній зустрічі з адвокатом, про яку вона заявила. Пізніше до правоохоронців підійшов другий захисник Михайло Флященко, який наголосив, що суддя викликає учасників процесу на засідання:

— У вас вимагають? — спитали слідчі та конвой. — Ну ви і йдіть. — Доставте підозрювану у залу суду. Вона затримана?, — сказав адвокат. — Ви можете подати клопотання і заявити судді, що підозрювана не доставлена, якщо о 13 розпочалось судове засідання. Ідіть, будь ласка, третій поверх, суддя Подзігун, якщо не знаєте, — відповів адвокату слідчий.

На місце викликали представників поліції та швидку допомогу. Фото: «МикВісті» На місце викликали представників поліції та швидку допомогу. Фото: «МикВісті»

Також зазначимо, що захисники викликали на місце події поліцію, а через півгодини за їх викликом прибула «швидка». Оглянувши підозрювану, лікарі зазначили, що Оксана Сольська перебуває у нормальному стані і може бути присутня на засіданні.

За деякий час після цього слідчий звернувся до присутніх і сказав, що підозрювану мають відвести у залу суду для розгляду клопотання.

У залі суду слідчий продовжив читати Сольській текст підозри. В цей момент захисник Євген Грушовець на всю гучність динаміку увімкнув пісню «Мама» співачки SWOIIA. Тоді слідчий нахилився над Грушовцем і читав йому текст підозри на вухо.

Під час зачитування підозри адвокат увімкнув пісню у приміщенні зали суду. Фото: «МикВісті»

У цей момент до зали зайшла суддя, що слухає справу, Галина Подзігун.

— Що тут відбувається? Що це за музика?, — звернулась Галина Подзігун до присутніх. — Ваша честь, зараз відбувається письмове вручення Сольській Оксані Миколаївні, зачитується вже другу годину, — відповів слідчий. — Скільки вам ще треба часу? — Якщо захисник не буде в подальшому включати радіо, хвилин 10, якщо танцювати тільки не буде.

Адвокат Євген Грушовець на це відповів, що його підзахисна готова підписати всі документи у той же момент і зачитувати підозру далі немає необхідності.

— У слідчого якесь своє бачення. Це влаштування цирку. Можна попросити припинити слідчі дії, вона готова розписатись.

Однак слідчий зазначив, що оголошення тексту підозри є процесуальною дією, якою керує безпосередньо він сам.

Оксана Сольська після вручення їй підозри. Фото: «МикВісті»

Суддя Галина Подзігун дала час на завершення слідчих дій і перенесла засідання.

Нагадаємо, на попередньому засіданні адвокати заявили про відвід судді у справі про несплату податків власницею агробізнесу Оксані Сольській, яка третій місяць під арештом.