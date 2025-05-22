Адвокати заявили про відвід судді у справі про несплату податків власницею агробізнесу в Миколаєві, яка третій місяць під арештом

Оксану Сольску у суді захищають адвокати юридичної компанії Ario Law Firm — Євген Грушовець та Михайло Флященко. Фото: «МикВісті»

В Центральному районному суді Миколаєва у середу, 21 травня, пройшло чергове засідання у справі підозрюваної в ухиленні від сплати податків власниці агробізнесу Оксани Сольської.

На засіданні побувала кореспондентка «МикВісті».

Як відомо, власниця агробізнесу, у якої під час повномасштабної війни вкрали зерна на 900 тисяч доларів, перебуває в Миколаївському слідчому ізоляторі вже три місяці. Хоча санкція статті 212 Кримінального кодексу України, за якою її підозрюють, не передбачає обов’язкового тримання під вартою.

На вчорашньому засіданні за клопотанням сторони захисту адвокатів юридичної компанії Ario Law Firm мали розглянути зміну запобіжного заходу Оксані Сольській. Однак на початку засідання адвокати Михайло Флященко та Євген Грушовець заявили про відвід судді Галини Подзігун, яка слухає дану справу, зазначивши, що вона може бути упередженою.

— Усі попередні клопотання про застосування запобіжного заходу та продовження дії запобіжного заходу розглядалися Центральним районним судом безпосередньо у такому складі. Вважаємо, що у суду вже могло скластися враження, що Сольська може бути обвинувачена у вчиненні злочину. З чого ми робимо такі висновки? Ухвалою Миколаївського апеляційного суду було скасовано продовження строків дії запобіжного заходу та застосовано запобіжний захід із визначенням застави, але у іншому розмірі, — сказав адвокат Михайло Флященко.

Суддя Центрального районного суду Галина Подзігун. Фото: «МикВісті»

Адвокат додав, що апеляція зменшила розмір застави на 3 мільйони гривень, тобто до 9 мільйонів.

Крім того, до Вищої ради правосуддя Оксана Сольська подала скаргу щодо рішення від 15 квітня про продовження терміну дії запобіжного заходу.

— Вважаємо, що це може виключати подальший розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу у такому складі, — додав захисник.

Ще однією обставиною, на яку посилалась сторона захисту у своїх доводах, рішення Європейського суду з прав людини у справі «Істоміна проти України». Адвокат Євген Грушовець наголосив, що подібна ситуація має місце і в справі Сольської, де розмір застави був встановлений без врахування її майнового стану.

Підозрювана Оксана Сольська утримується у СІЗО Миколаєва вже три місяці. Фото: «МикВісті»

— Згідно зі статтею 3 Кримінально-процесуального кодексу і Конституції, Конвенція про права людини є частиною національного законодавства, вона імплементована. А судова практика Європейського суду по правам людини є джерело, яке повинно використовуватись судом. З повагою ставлюсь до Миколаєва, але ви взагалі не керувались справою «Істоміна проти України». Вона один в один, як і у справі Сольської. Можна замінити прізвище і буде те саме. У травні 2015 рік Істоміній було обрано запобіжний захід із заставою в 12 мільйонів гривень, враховуючи девальвацію гривні, це 20 мільйонів приблизно. Декілька разів слідчий суддя відмовляв і у зміні, і продовжував запобіжний захід. ЄСПЛ констатував грубе порушення статті 5 про те, що застава обирається, не виходячи з суми, яку придумав орган досудового розслідування, як в нашому випадку, а обирається, виходячи з майнового стану підозрюваного, — пояснив Євген Грушовець.

Захисник також наголосив, що Оксана Сольська — єдина підозрювана в Україні, яка тримається під вартою за статтею 212.

— Незастосування рішення «Істоміна проти України» у справі Сольської є очевидною підставою для мене говорити про те, що ви є упередженою в цій справі, — звернувся Євген Грушовець до Галини Подзігун.

Адвокати підозрюваної направили також звернення в Офіс Уповноваженого з прав людини. За результатами розгляду заяви під час засідання у суді перебував представник омбудсмана, що свідчить про те, що Офіс знайшов порушення прав Оксани Сольської, зауважив Михайло Флященко.

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На доводи захисту прокурор Олег Грицюк наполягав на відмові адвокатам, пояснивши, що не вбачає неупередженості з боку судді.

— Останньою ухвалою про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою застава була зменшена з 15 до 12 мільйонів, про це чомусь захисники не кажуть. Крім того, у справі «Істоміна проти України» вказується, що застава обиралась виключно на сумі спричиненого збитку, і не враховувався майновий стан підозрюваної. В нашій ситуації майновий стан підозрюваної враховано, — сказав прокурор.

Після обговорення суддя Галина Подзігун оголосила перерву.

Клопотання про її відвід розглядала слідча суддя Олеся Демінська, яка, заслухавши сторони, відмовила в задоволенні клопотання про відвід Галини Подзігун.

Клопотання про відвід розглянула суддя Олеся Демінська. Фото: «МикВісті» За рішенням судді у відводі Галини Подзігун адвокатам відмовлено. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, що у справі про викрадення зерна фігурує депутат Миколаївської міської ради. У листопаді 2024 року Офіс Генерального прокурора повідомив про те, що депутату повідомили про підозру в шахрайстві, за версією слідства той імітував знищення партії зерна внаслідок обстрілів.

Йдеться про депутата від забороненої «ОПЗЖ» Олега Афанасьєва. Однак суд не застосовував щодо нього жодних запобіжних заходів.