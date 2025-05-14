У Миколаєві власницю агробізнесу арештували з заставою ₴20 млн, хоча їй «світив» лише штраф. Перед цим у неї вкрали зерна на $900 тис.

Власницю агробізнесу в Миколаєві, у якої під час повномасштабної війни вкрали зерна на 900 тисяч доларів, суд відправив під арешт у справі про ухилення від сплати податків, хоча санкція статті передбачає лише штраф.

Про це у своєму блозі на «Українській Правді» розказав адвокат, партнер Ario Law Firm Євген Грушовець.

Правозахисник розказав про справу, у якій фігурує депутат Миколаївської міської ради. У листопаді 2024 року Офіс Генерального прокурора повідомив про те, що депутату міськради Миколаєва повідомили про підозру в шахрайстві, за версією слідства той імітував знищення партії зерна внаслідок обстрілів.

«Як встановило слідство, місцевий депутат від проросійської та нині забороненої партії, вочевидь використавши звʼязки в місцевих правоохоронних органах, зміг інсценувати нібито влучання ракетного снаряда у складське приміщення в Миколаєві, де зберігалося зерно нашої клієнтки. Після «обстеження» понівеченого складу за участі правоохоронців майно було вивезено в невідомому напрямку, а самій власниці виставлено рахунок за його «утилізацію». Сума збитків, завданих нашій клієнтці, склала 900 тисяч доларів США. Саме така сума з’явиться згодом у зовсім іншій справі — вже проти неї», — пише Євген Грушовець.

Депутат на Миколаївщині імітував знищення партії зерна через обстріли. Фото: Офіс Генпрокурора

Адвокати домоглись відкриття кримінального провадження за фактом викрадення зерна, в якому жінку визнано потерпілою. За словами Євгена Грушовця, пізніше це зерно вдалось знайти на складах в Рені, але доступ до нього правоохоронцям був штучно забарикадований.

Депутат на Миколаївщині імітував знищення партії зерна через обстріли. Фото: Офіс Генпрокурора

За інформацією «МикВісті», у справі фігурує депутат Миколаївської міськради Олег Афанасьєв. У справі про шахрайство він уже має статус обвинуваченого.

Олег Афанасьєв обвинувачується у шахрайстві, справа знаходиться у суді Миколаєва, фото з його фейсбук-сторінки

Як зазначає адвокат власниці агробізнесу, суд не застосовував щодо нього жодних запобіжних заходів.

Власниця зерна перебуває у Миколаївському слідчому ізоляторі. У січні цього року, повернувшись добровільно в Україну для надання свідчень, її затримали та відправили під варту. Їй вручили підозру за нібито ухилення від сплати податків.

Євген Грушовець зазначив, що на сьогоднішній день це єдиний факт по всій Україні, коли особа взята під варту за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). Попри те, що санкція статті не передбачає тримання під вартою, суд відправив її під арешт та призначив заставу у розмірі 20 мільйонів гривень.

«Таку інформацію ми отримали офіційно з усіх українських СІЗО – аналогічних випадків немає. Це прецедент. Санкція цієї статті навіть не передбачає покарання у вигляді тримання під вартою. Максимум — штраф розміром до 25 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (тобто до 425 тисяч гривень). Разом з тим, суд виносить їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу розміром (!!!) 20 мільйонів гривень. Не впевнений, що навіть за умови адекватного та пропорційного інкримінованому правопорушенню розміру застави, вона б погодилась її вносити. Адже наша підзахисна є потерпілою і за цей статус вже «заплатила» свободою та репутацією», — написав Євген Грушовець.

Він відзначає, що сума нібито несплачених податків збігається із завданими їй збитками внаслідок викрадення зерна і в еквіваленті дорівнює 900 тисяч доларів.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині колишнього посадовця Державної виконавчої служби судитимуть за втрату ₴3,5 мільйонів.