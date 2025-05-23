Російські дрони атакували Одещину: є поранений та пошкодження

Вранці 23 травня російські війська атакували Одеський район ударними безпілотниками.

Про це повідомила Одеська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що у передмісті Одеси внаслідок удару був пошкоджений приватний будинок. Постраждав чоловік, медики надали йому необхідну допомогу.

Над ліквідацією наслідків атаки працюють усі відповідні служби, зазначили в ОВА.

Нагадаємо, що в Одесі демонтують чотири житлові будинки, зруйновані через російські обстріли. Часткове знесення заплановане також у двох приватних домоволодіннях, які також зазнали пошкоджень.