Російські дрони атакували Одещину: є поранений та пошкодження
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- Марія Хаміцевич
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10:40, 23 травня, 2025
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Вранці 23 травня російські війська атакували Одеський район ударними безпілотниками.
Про це повідомила Одеська обласна військова адміністрація.
Зазначається, що у передмісті Одеси внаслідок удару був пошкоджений приватний будинок. Постраждав чоловік, медики надали йому необхідну допомогу.
Над ліквідацією наслідків атаки працюють усі відповідні служби, зазначили в ОВА.
Нагадаємо, що в Одесі демонтують чотири житлові будинки, зруйновані через російські обстріли. Часткове знесення заплановане також у двох приватних домоволодіннях, які також зазнали пошкоджень.
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