У Карпатах просіла залізнична колія: рух потягів тимчасово зупинили

У Карпатах просіла залізнична колія, фото: «Укрзалізниця»

У Карпатах 22 травня тимчасово припинили рух потягів на ділянці Ясіня — Вороненко через просідання залізничної колії.

Причиною став провал земної породи, повідомили в «Укрзалізниці».

На місці одразу розпочали засипати провалля та укріплювати колію. Роботи тривали всю ніч і, як запевняють у «Укрзалізниці», не припинятимуться до повного відновлення інфраструктури.

У Карпатах просіла залізнична колія, фото: «Укрзалізниця»

Зазначається, що ця ділянка складна для укріплення, тому роботи можуть тривати до трьох діб. Уся необхідна техніка і фахівці вже працюють на місці.

Через подію затримався поїзд № 96 Рахів — Київ, який мав відправитися зі станції Ясіня. Усі поїзди рахівського напрямку тимчасово змінили кінцеву станцію.

У Карпатах просіла залізнична колія, фото: «Укрзалізниця» У Карпатах просіла залізнична колія, фото: «Укрзалізниця» У Карпатах просіла залізнична колія, фото: «Укрзалізниця»

Також слід зазначити, що сьогодні вранці у Чернівецькій області армія РФ атакувала залізницю. Внаслідок обстрілу була пошкоджена залізнична інфраструктура.