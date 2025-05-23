У Карпатах просіла залізнична колія: рух потягів тимчасово зупинили
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- Марія Хаміцевич
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12:00, 23 травня, 2025
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У Карпатах 22 травня тимчасово припинили рух потягів на ділянці Ясіня — Вороненко через просідання залізничної колії.
Причиною став провал земної породи, повідомили в «Укрзалізниці».
На місці одразу розпочали засипати провалля та укріплювати колію. Роботи тривали всю ніч і, як запевняють у «Укрзалізниці», не припинятимуться до повного відновлення інфраструктури.
Зазначається, що ця ділянка складна для укріплення, тому роботи можуть тривати до трьох діб. Уся необхідна техніка і фахівці вже працюють на місці.
Через подію затримався поїзд № 96 Рахів — Київ, який мав відправитися зі станції Ясіня. Усі поїзди рахівського напрямку тимчасово змінили кінцеву станцію.
Також слід зазначити, що сьогодні вранці у Чернівецькій області армія РФ атакувала залізницю. Внаслідок обстрілу була пошкоджена залізнична інфраструктура.
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