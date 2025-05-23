  • пʼятниця

    23 травня, 2025

  • 22.4°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 23 травня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 22.4° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Карпатах просіла залізнична колія: рух потягів тимчасово зупинили

У Карпатах просіла залізнична колія, фото: «Укрзалізниця»У Карпатах просіла залізнична колія, фото: «Укрзалізниця»

У Карпатах 22 травня тимчасово припинили рух потягів на ділянці Ясіня — Вороненко через просідання залізничної колії.

Причиною став провал земної породи, повідомили в «Укрзалізниці».

На місці одразу розпочали засипати провалля та укріплювати колію. Роботи тривали всю ніч і, як запевняють у «Укрзалізниці», не припинятимуться до повного відновлення інфраструктури.

У Карпатах просіла залізнична колія, фото: «Укрзалізниця»У Карпатах просіла залізнична колія, фото: «Укрзалізниця»

Зазначається, що ця ділянка складна для укріплення, тому роботи можуть тривати до трьох діб. Уся необхідна техніка і фахівці вже працюють на місці.

Через подію затримався поїзд № 96 Рахів — Київ, який мав відправитися зі станції Ясіня. Усі поїзди рахівського напрямку тимчасово змінили кінцеву станцію.

У Карпатах просіла залізнична колія, фото: «Укрзалізниця»У Карпатах просіла залізнична колія, фото: «Укрзалізниця»
У Карпатах просіла залізнична колія, фото: «Укрзалізниця»У Карпатах просіла залізнична колія, фото: «Укрзалізниця»
У Карпатах просіла залізнична колія, фото: «Укрзалізниця»У Карпатах просіла залізнична колія, фото: «Укрзалізниця»

Також слід зазначити, що сьогодні вранці у Чернівецькій області армія РФ атакувала залізницю. Внаслідок обстрілу була пошкоджена залізнична інфраструктура.

Останні новини про: Укрзалізниця

Миколаївський вокзал потрапив на мапу безбар’єрності від «Укрзалізниці» та ЛУН
РФ обстріляла Херсон: пошкоджені вокзал, локомотив та житлові будинки
У Чернівецькій області російські війська пошкодили залізницю
Реклама

Читайте також:

новини

Підрядник проклав уже 85% труб нового водогону для Миколаєва

Даріна Мельничук
новини

Міськздоров’я: 22% миколаївців не звертались до сімейного лікаря останні три роки

Катерина Середа
новини

На Херсонщині планують відремонтувати трасу за понад ₴400 млн

Аліна Квітко
новини

«Працюємо на якість, а не ділимо медзаклади», — у Кіма відповіли міській владі на заяви щодо передачі лікарень Миколаєва

Катерина Середа
новини

Що відвідати у Миколаєві цього тижня: вистави, концерти та сімейні розваги

Марія Хаміцевич

Останні новини про: Укрзалізниця

У Чернівецькій області російські війська пошкодили залізницю
РФ обстріляла Херсон: пошкоджені вокзал, локомотив та житлові будинки
Миколаївський вокзал потрапив на мапу безбар’єрності від «Укрзалізниці» та ЛУН

Підрядник проклав уже 85% труб нового водогону для Миколаєва

Наслідки ранкового вибуху у Миколаєві: фахівці замінюють вікна та підсилюють несучі конструкції

4 години тому

«Енергія майбутнього»: у Могилянці навчають студентів про відновлювану енергетику

Головне сьогодні