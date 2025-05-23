На Херсонщині тракторист підірвався на російській міні

На російській міні підірвався тракторист. Фото: Херсонська ОВА

У п’ятницю, 23 травня, близько 9:30 у Новоолександрівській громаді Херсонської області на російській міні підірвався тракторист.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Зазначається, що під час виконання польових робіт поблизу села Червоне аграрій наїхав на вибухонебезпечний предмет. Через детонацію вибухівки пошкоджений трактор, водій не постраждав.

Також в адміністрації нагадують, що непотрібно чіпати підозрілі предмети. Необхідно телефонути 101 або 102.

Нагадаємо, що у Дніпровському районі Херсона 62-річний чоловік підірвався на протипіхотній міні.