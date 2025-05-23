  • пʼятниця

    23 травня, 2025

  • 24.5°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 23 травня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 24.5° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Херсонщині тракторист підірвався на російській міні

На російській міні підірвався тракторист. Фото: Херсонська ОВАНа російській міні підірвався тракторист. Фото: Херсонська ОВА

У п’ятницю, 23 травня, близько 9:30 у Новоолександрівській громаді Херсонської області на російській міні підірвався тракторист.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Зазначається, що під час виконання польових робіт поблизу села Червоне аграрій наїхав на вибухонебезпечний предмет. Через детонацію вибухівки пошкоджений трактор, водій не постраждав.

Також в адміністрації нагадують, що непотрібно чіпати підозрілі предмети. Необхідно телефонути 101 або 102.

Нагадаємо, що у Дніпровському районі Херсона 62-річний чоловік підірвався на протипіхотній міні.

Останні новини про: Херсонщина

Заповідник «Асканія-Нова» планують перемістити з Херсонщини на Одещину
На Херсонщині планують відремонтувати трасу за понад ₴400 млн
На правобережній Херсонщині за тиждень розмінували понад 1800 гектарів територій
Реклама

Читайте також:

новини

У ДЖКГ Миколаєва пояснили, що не переслідують ціль знести дерева для АЗС, а просто «діють в межах повноважень»

Катерина Середа
новини

Реконструкція очисних водоканала для запуску нового водогону у Миколаїв коштуватиме державі ₴70 млн

Юлія Бойченко
новини

Шамрай відповіла, чи всі поліклініки Миколаєва згодні на її реформу: Там тимчасові керівники

Аліна Квітко
новини

Під будівлею суду у Миколаєві силовики вручили другу підозру власниці агробізнесу, яку тримають в СІЗО за несплату податків

Аліса Мелік-Адамян
новини

ДЖКГ Миколаєва просить Екоінспекцію погодити знесення 192 дерев для будівництва АЗС на Кобера

Катерина Середа

Останні новини про: Херсонщина

На правобережній Херсонщині за тиждень розмінували понад 1800 гектарів територій
На Херсонщині планують відремонтувати трасу за понад ₴400 млн
Заповідник «Асканія-Нова» планують перемістити з Херсонщини на Одещину

ДЖКГ Миколаєва просить Екоінспекцію погодити знесення 192 дерев для будівництва АЗС на Кобера

Шамрай відповіла, чи всі поліклініки Миколаєва згодні на її реформу: Там тимчасові керівники

1 година тому

Україна повернула з російського полону 270 військових та 120 цивільних

Головне сьогодні