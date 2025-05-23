На Херсонщині тракторист підірвався на російській міні
-
- Альона Коханчук
-
•
-
18:10, 23 травня, 2025
-
У п’ятницю, 23 травня, близько 9:30 у Новоолександрівській громаді Херсонської області на російській міні підірвався тракторист.
Про це повідомили в Херсонській ОВА.
Зазначається, що під час виконання польових робіт поблизу села Червоне аграрій наїхав на вибухонебезпечний предмет. Через детонацію вибухівки пошкоджений трактор, водій не постраждав.
Також в адміністрації нагадують, що непотрібно чіпати підозрілі предмети. Необхідно телефонути 101 або 102.
Нагадаємо, що у Дніпровському районі Херсона 62-річний чоловік підірвався на протипіхотній міні.
Останні новини про: Херсонщина