Росія вдарила ракетами по портовій інфраструктурі Одеси: одна людина загинула, восьмеро поранені
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- Світлана Іванченко
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16:32, 23 травня, 2025
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Сьогодні, 23 травня, через російські удари балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси, загинув один чоловік, ще вісім людей отримали поранення.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Він зазначив, що загиблий — працівник порту. Наразі стан чотирьох постраждалих оцінюють, як важкий, ще двоє — у стані середньої тяжкості, решта отримали легкі травми. Медики надають усім необхідну допомогу, за життя тяжко поранених борються.
— Прошу жителів та гостей Одещини реагувати на сигнали повітряної тривоги та, при оголошенні — оперативно прямувати в укриття!, — зазначив Олег Кіпер.
Раніше повідомлялось, що вранці 23 травня російські війська атакували Одеський район ударними безпілотниками.
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