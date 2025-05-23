Росія вдарила ракетами по портовій інфраструктурі Одеси: одна людина загинула, восьмеро поранені

Порт Одеси. Ілюстративне фото: Amstrup/Ritzau Scanpix/picture alliance

Сьогодні, 23 травня, через російські удари балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси, загинув один чоловік, ще вісім людей отримали поранення.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Наслідки російських атак по портовій інфраструктурі Одеси 23 травня 2025 року. Фото: «МикВісті»

Він зазначив, що загиблий — працівник порту. Наразі стан чотирьох постраждалих оцінюють, як важкий, ще двоє — у стані середньої тяжкості, решта отримали легкі травми. Медики надають усім необхідну допомогу, за життя тяжко поранених борються.

— Прошу жителів та гостей Одещини реагувати на сигнали повітряної тривоги та, при оголошенні — оперативно прямувати в укриття!, — зазначив Олег Кіпер.

Раніше повідомлялось, що вранці 23 травня російські війська атакували Одеський район ударними безпілотниками.