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В Одесі на стоянці згоріли десятки авто

Знищені авто в Одесі. Фото: ДумськаЗнищені авто в Одесі. Фото: Думська

Внаслідок нічної атаки на одній з автостоянок, розташованій серед багатоповерхівок, згоріло 20 автомобілів.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що від атаки постраждала автостоянка, що знаходиться серед житлових будинків.

«Пожежу вдалося приборкати та запобігти її поширенню на щільно припарковані поруч автомобілі», — повідомили рятувальники.

Внаслідок цієї атаки ніхто не постраждав.

Знищені авто в Одесі. Фото: ДумськаЗнищені авто в Одесі. Фото: Думська
Знищені авто в Одесі. Фото: ДумськаЗнищені авто в Одесі. Фото: Думська
Знищені авто в Одесі. Фото: ДумськаЗнищені авто в Одесі. Фото: Думська
Знищені авто в Одесі. Фото: ДумськаЗнищені авто в Одесі. Фото: Думська
Знищені авто в Одесі. Фото: ДумськаЗнищені авто в Одесі. Фото: Думська
Знищені авто в Одесі. Фото: ДумськаЗнищені авто в Одесі. Фото: Думська
Знищені авто в Одесі. Фото: ДумськаЗнищені авто в Одесі. Фото: Думська
Знищені авто в Одесі. Фото: ДумськаЗнищені авто в Одесі. Фото: Думська

Нагадаємо, що вночі російські війська вдарили по іншим регіонам України. Постраждали будинки та підприємства. У  Миколаєві, на Житомирщині, Київщині, та Хмельниччині та загинули люди. Станом на10:40 постраждало понад 70 осіб: 12 людей загинуло, більше 60 поранено.

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