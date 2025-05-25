В Одесі на стоянці згоріли десятки авто
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- Альона Коханчук
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11:27, 25 травня, 2025
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Внаслідок нічної атаки на одній з автостоянок, розташованій серед багатоповерхівок, згоріло 20 автомобілів.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що від атаки постраждала автостоянка, що знаходиться серед житлових будинків.
«Пожежу вдалося приборкати та запобігти її поширенню на щільно припарковані поруч автомобілі», — повідомили рятувальники.
Внаслідок цієї атаки ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що вночі російські війська вдарили по іншим регіонам України. Постраждали будинки та підприємства. У Миколаєві, на Житомирщині, Київщині, та Хмельниччині та загинули люди. Станом на10:40 постраждало понад 70 осіб: 12 людей загинуло, більше 60 поранено.
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