Нічна атака на Суми: пошкоджено промислове підприємство та житлові будинки

Наслідки обстрілу Сум. Фото: Сумська ОВА

У ніч проти 27 травня російські війська завдали ударів по місту Суми, внаслідок чого постраждали промисловий об’єкт, житлові будинки та транспорт.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Близько 1:30 у результаті влучання ворожого безпілотника загорілася будівля одного з промислових підприємств. Окрім самої будівлі, пошкоджено також транспортні засоби на території.

Через три години, приблизно о 4:30, ворог завдав ще одного авіаудару по іншому району міста. Унаслідок цього пошкоджено щонайменше вісім житлових будинків, зокрема один двоповерховий, а також кілька автомобілів.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Наслідки обстрілу Сум. Фото: Сумська ОВА Наслідки обстрілу Сум. Фото: Сумська ОВА

Нагадаємо, що у понеділок, 26 травня, російські FPV-дрони двічі вдарили по Куцурубській громаді Миколаївщини. У селі Солончаки було пошкоджено приватний будинок. У селі Дніпровське пошкоджені два приватні будинки та автомобіль.