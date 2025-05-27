Нічна атака на Суми: пошкоджено промислове підприємство та житлові будинки
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- Альона Коханчук
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9:33, 27 травня, 2025
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У ніч проти 27 травня російські війська завдали ударів по місту Суми, внаслідок чого постраждали промисловий об’єкт, житлові будинки та транспорт.
Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.
Близько 1:30 у результаті влучання ворожого безпілотника загорілася будівля одного з промислових підприємств. Окрім самої будівлі, пошкоджено також транспортні засоби на території.
Через три години, приблизно о 4:30, ворог завдав ще одного авіаудару по іншому району міста. Унаслідок цього пошкоджено щонайменше вісім житлових будинків, зокрема один двоповерховий, а також кілька автомобілів.
За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.
Нагадаємо, що у понеділок, 26 травня, російські FPV-дрони двічі вдарили по Куцурубській громаді Миколаївщини. У селі Солончаки було пошкоджено приватний будинок. У селі Дніпровське пошкоджені два приватні будинки та автомобіль.
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