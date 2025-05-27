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Атаки дронів на Миколаївщині: поранені двоє людей, пошкоджені будинки і авто

Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву, архівне фото «МикВісті»Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву, архівне фото «МикВісті»

У понеділок, 26 травня, російські FPV-дрони двічі вдарили по Куцурубській громаді Миколаївщини. У селі Солончаки було пошкоджено приватний будинок. У селі Дніпровське пошкоджені два приватні будинки та автомобіль.

Поранень зазнали 80-річний чоловік та 66-річна жінка. Їм надали медичну допомогу на місці, лікування проходитимуть амбулаторно, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Також 26 травня росіяни тричі атакували акваторію Очаківської громади та берегову зону Очакова. Люди не постраждали.

Удар по Миколаєву 25 травня

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Як відомо, в суботу вночі 25 травня російська армія запустила десятки безпілотників по Миколаєву. Перші обстріли в місті було чутно близько 00:50. Міська влада повідомила, що місто під атакою дронів-камікадзе.

Удар прийшов по пʼятиповерхівці в Заводському районі Миколаєва. Під завалами опинились люди. Деблокувати тіло одного з жителів рятувальникам вдалось о 6 ранку. Загиблим виявився 77-річний чоловік. Крім того, постраждали ще 5 людей, з них один підліток.  Миколаївським рятувальникам вдалося витягти з-під завалів дівчину.

Також влада повідомила, що внаслідок нічної атаки по Миколаєву пошкоджено об’єкт інфраструктури, офісні приміщення та приватні будинки. У різних районах міста пошкоджено лінії електропередач. Зруйновано два поверхи багатоквартирного будинку, уламки зачепили розташований поряд багатоповерховий будинок.

Крім того, від удару російського безпілотника постраждав один із дитячих садочків. У будівлі вибиті вікна та пошкоджено дах.

Правоохоронці  вже відкрили кримінальне провадження через нічний обстріл Миколаєва за фактами вчинення воєнних злочинів (частина 2 статті 438 КК України).

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що удар по Миколаєву 25 травня був наймасованішим за останні роки.

Згодом рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки. Станом на вечір 25 травня було відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених.

Станом на ранок 26 травня стало відомо про шістьох поранених внаслідок російської атаки на Миколаїв.

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