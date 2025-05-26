«Стан стабільно важкий», — у Кіма розповіли про госпіталізованих після обстрілу миколаївців

Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: «МикВісті»

Станом на ранок 26 травня, внаслідок російської атаки дронами-камікадзе по Миколаєву вночі 25 травня загинули двоє людей, ще шестеро отримали поранення.

Трьом з них допомогу надали на місці або амбулаторно. Троє госпіталізованих залишаються у стабільно важкому стані, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Крім цього, увечері 25 травня, о 20:26, дрон FPV атакував Куцурубську громаду Миколаївського району. Люди не постраждали. У ніч на 26 травня росіяни двічі били дронами FPV по акваторії Очаківської громади.

Удар по Миколаєву 25 травня

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Як відомо, в суботу вночі 25 травня російська армія запустила десятки безпілотників по Миколаєву. Перші обстріли в місті було чутно близько 00:50. Міська влада повідомила, що місто під атакою дронів-камікадзе.

Удар прийшов по пʼятиповерхівці в Заводському районі Миколаєва. Під завалами опинились люди. Деблокувати тіло одного з жителів рятувальникам вдалось о 6 ранку. Загиблим виявився 77-річний чоловік. Крім того, постраждали ще 5 людей, з них один підліток. Миколаївським рятувальникам вдалося витягти з-під завалів дівчину.

Також влада повідомила, що внаслідок нічної атаки по Миколаєву пошкоджено об’єкт інфраструктури, офісні приміщення та приватні будинки. У різних районах міста пошкоджено лінії електропередач. Зруйновано два поверхи багатоквартирного будинку, уламки зачепили розташований поряд багатоповерховий будинок.

Крім того, від удару російського безпілотника постраждав один із дитячих садочків. У будівлі вибиті вікна та пошкоджено дах.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження через нічний обстріл Миколаєва за фактами вчинення воєнних злочинів (частина 2 статті 438 КК України).

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що удар по Миколаєву 25 травня був наймасованішим за останні роки.

Згодом рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки. Станом на вечір 25 травня було відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених.