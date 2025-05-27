У 2024 році кількість скарг на булінг у школах зросла майже втричі, — омбудсмен

В українських школах збільшилась кількість випадків булінгу. Ілюстративне фото: Shutterstock

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у 2024 році до Секретаріату омбудсмена надійшли 123 звернення про булінг в школах, що майже втричі більше, ніж у 2023 році.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець в інтервʼю «Інтерфакс-Україна».

За його словами, звернення щодо порушення прав дітей у закладах освіти надходять щодня.

— Звернення, в яких порушуються права дітей на гідне ставлення в закладі освіти, до Секретаріату уповноваженого наразі надходять щодня. Так, на кінець 2024 року до Уповноваженого надійшло 123 звернення, що майже втричі більше, ніж протягом 2023 року, — зазначив Дмитро Лубінець.

У зв’язку з різким зростанням кількості таких випадків, омбудсмен направив ініціативні листи до регіональних адміністрацій, Міністерства освіти і науки та Національної поліції України. Відомства мають проаналізувати кількість постраждалих, звернень до поліції та випадків притягнення до відповідальності за булінг.

Також він підкреслив важливість просвітницької роботи та необхідність визначити орган, відповідальний за контроль дотримання Порядку реагування на булінг у школах.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня 2024 року в Україні запрацювала платформа для анонімних звернень про булінг. За два місяці роботи надійшло 85 скарг. Три звернення були від родин із Миколаївщини.