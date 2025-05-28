Ніч на Миколаївщині: поранена 7-річна дівчинка, пошкоджені будинки, авто та електромережа

Наслідки обстрілу Миколаївщини, архівне фото «МикВісті»

Уночі 28 травня російські війська кілька разів били по території Миколаївської області. Поранена дитина, зруйновані будинки та інфраструктура.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Близько 00:05 росіяни атакували FPV-дроном село Лупареве (Галицинівська громада). Внаслідок удару поранення дістала 7-річна дівчинка — медичну допомогу надали на місці. Пошкоджені два приватні будинки та три автомобілі.

О 02:00 російська армія запустила ракети по Очаківу. Унаслідок влучання пошкоджено один з рекреаційних об’єктів. Постраждалих немає.

З 01:06 до 01:18 по Снігурівській громаді росіяни завдали ударів дронами-камікадзе «Shahed 131/136». У селі Василівка пошкоджено дві житлові та одну нежитлову будівлі, а також лінії електропередач. Через це були знеструмлені 200 абонентів. Електропостачання майже повністю відновлено. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що 26 травня російські FPV-дрони також били по Куцурубській громаді Миколаївщини. В одному із сіл було пошкоджено приватний будинок, в іншому — пошкоджені два приватні будинки та автомобіль.