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Росіяни атакували залізницю у трьох областях України

Уночі 28 травня російські війська завдали ударів дронами по залізничній інфраструктурі Харківської, Донецької та Сумської областей.

Про це повідомила Укрзалізниця у своєму Telegram-каналі.

Росіяни атакували залізницю у трьох областях України. Фото УкрзалізниціРосіяни атакували залізницю у трьох областях України. Фото Укрзалізниці
Росіяни атакували залізницю у трьох областях України. Фото УкрзалізниціРосіяни атакували залізницю у трьох областях України. Фото Укрзалізниці

Харківщина: уламки безпілотника впали на залізничну колію. Рух поїздів тимчасово зупиняли для безпечної роботи правоохоронців та ДСНС. Згодом рух відновили.

Донеччина: у Слов’янську пошкоджено контактну мережу та скло у вагоні електропоїзда. Зранку місто зазнало нового обстрілу — уламками пошкоджено вікна вокзалу.

Сумщина: дрон незначно пошкодив колію, однак рух поїздів не припинявся. За інформацією УЗ, попри атаки, залізниця продовжує працювати стабільно.

Росіяни атакували залізницю у трьох областях України. Фото: УкрзалізниціРосіяни атакували залізницю у трьох областях України. Фото Укрзалізниці
Росіяни атакували залізницю у трьох областях України. Фото: УкрзалізниціРосіяни атакували залізницю у трьох областях України. Фото Укрзалізниці
Росіяни атакували залізницю у трьох областях України. Фото: УкрзалізниціРосіяни атакували залізницю у трьох областях України. Фото Укрзалізниці

Нагадаємо, нещодавно у Чернівецькій області армія РФ також атакувала залізницю. Внаслідок обстрілу була пошкоджена залізнична інфраструктура

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