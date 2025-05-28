Росіяни атакували залізницю у трьох областях України
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- Марія Хаміцевич
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9:00, 28 травня, 2025
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Уночі 28 травня російські війська завдали ударів дронами по залізничній інфраструктурі Харківської, Донецької та Сумської областей.
Про це повідомила Укрзалізниця у своєму Telegram-каналі.
Харківщина: уламки безпілотника впали на залізничну колію. Рух поїздів тимчасово зупиняли для безпечної роботи правоохоронців та ДСНС. Згодом рух відновили.
Донеччина: у Слов’янську пошкоджено контактну мережу та скло у вагоні електропоїзда. Зранку місто зазнало нового обстрілу — уламками пошкоджено вікна вокзалу.
Сумщина: дрон незначно пошкодив колію, однак рух поїздів не припинявся. За інформацією УЗ, попри атаки, залізниця продовжує працювати стабільно.
Нагадаємо, нещодавно у Чернівецькій області армія РФ також атакувала залізницю. Внаслідок обстрілу була пошкоджена залізнична інфраструктура
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