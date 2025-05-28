Уночі 28 травня російські війська завдали ударів дронами по залізничній інфраструктурі Харківської, Донецької та Сумської областей.

Про це повідомила Укрзалізниця у своєму Telegram-каналі.

Росіяни атакували залізницю у трьох областях України. Фото Укрзалізниці Росіяни атакували залізницю у трьох областях України. Фото Укрзалізниці

Харківщина: уламки безпілотника впали на залізничну колію. Рух поїздів тимчасово зупиняли для безпечної роботи правоохоронців та ДСНС. Згодом рух відновили.

Донеччина: у Слов’янську пошкоджено контактну мережу та скло у вагоні електропоїзда. Зранку місто зазнало нового обстрілу — уламками пошкоджено вікна вокзалу.

Сумщина: дрон незначно пошкодив колію, однак рух поїздів не припинявся. За інформацією УЗ, попри атаки, залізниця продовжує працювати стабільно.

Росіяни атакували залізницю у трьох областях України. Фото Укрзалізниці Росіяни атакували залізницю у трьох областях України. Фото Укрзалізниці Росіяни атакували залізницю у трьох областях України. Фото Укрзалізниці

Нагадаємо, нещодавно у Чернівецькій області армія РФ також атакувала залізницю. Внаслідок обстрілу була пошкоджена залізнична інфраструктура