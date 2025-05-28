Одесит знайшов посвідчення військовослужбовця та привласнив його, аби уникнути мобілізації

В Одесі чоловіка оштрафували за використання чужого посвідчення. Ілюстративне фото: Getty images

Житель Одеси привласнив посвідчення офіцера ЗСУ, аби уникнути мобілізації та вільно пересуватись містом. Його оштрафували на 1,7 тисяч гривень.

Як йдеться у вироку Приморського районного суду Одеси, чоловік 1 квітня цього року знайшов на Аркадійській алеї посвідчення, видане Інститутом ВМС Національного університету «Одеська морська академія».

Чоловік не повернув документ власнику, а вклеїв туди своє фото і користувався посвідченням. Уже впродовж місяця його викрили правоохоронці.

Під час розгляду справи обвинувачений повністю визнав провину. Суд визнав його винним та оштрафував. Крім того, чоловік має відшкодувати процесуальні витрати понад 3,5 тисячі гривень за проведення технічної експертизи документів.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів із моменту його проголошення.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань підозрює інженера державного підприємства у підробці документів для бронювання військовозобов’язаних чоловіків.