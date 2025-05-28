На Полтавщині в психлікарні незаконно утримували 29 людей: поліція відкрила справу

На Полтавщині в психлікарні незаконно утримували 29 людей. Фото: Telegram/ Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець

У Полтавській області у психіатричному закладі 29 пацієнтів утримували проти їхньої волі.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Під час перевірки з'ясувалося, що пацієнтів тримали у приміщенні, де раніше проводили примусове лікування. Люди розповіли, що в них відібрали документи й телефони, а ще змушували працювати безкоштовно.

На місце викликали поліцію, представників прокуратури та керівництво лікарні. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та проводять розслідування.

Нагадаємо, що ще 13 дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Сімох із них повернули з тимчасово окупованих територій, ще шістьох — в межах реалізації затвердженого плану дій президента України Bring Kids Back UA.