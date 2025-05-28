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Росіяни вдень обстріляли Миколаївщину: загорілись трава і дах будинку

Пожежа на Миколаївщині внаслідок російського обстрілу. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині внаслідок російського обстрілу. Фото: ДСНС

Сьогодні вдень, 28 травня, Куцурубська громада Миколаївського району знову потрапила під обстріл.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Зазначається, що після російських ударів загорілась суха трава і частково дах будинку, в якому ніхто не мешкав. Пожежу на площі 1000 квадратних метрів загасили рятувальники.

Також вночі 28 травня росіяни атакували FPV-дроном одне із сіл Миколаївщини, внаслідок чого поранення дістала 7-річна дівчинка. Пошкоджені приватні будинки, автомобілі, лінії електропередач.

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