Росіяни вдень обстріляли Миколаївщину: загорілись трава і дах будинку
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- Марія Хаміцевич
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16:42, 28 травня, 2025
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Сьогодні вдень, 28 травня, Куцурубська громада Миколаївського району знову потрапила під обстріл.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
Зазначається, що після російських ударів загорілась суха трава і частково дах будинку, в якому ніхто не мешкав. Пожежу на площі 1000 квадратних метрів загасили рятувальники.
Також вночі 28 травня росіяни атакували FPV-дроном одне із сіл Миколаївщини, внаслідок чого поранення дістала 7-річна дівчинка. Пошкоджені приватні будинки, автомобілі, лінії електропередач.
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