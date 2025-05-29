Росія вдарила балістикою по фермерському господарству на Миколаївщині: загинув працівник
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- Альона Коханчук
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11:44, 29 травня, 2025
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Оновлено новину 11:50: додано інформацію щодо постраждалих
У середу, 29 травня, російські війська завдали удару балістичною ракетою по фермерському господарству в Горохівській громаді Миколаївської області.
Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
Унаслідок атаки поранення отримали четверо працівників підприємства. Троє з них перебувають у важкому стані. Постраждалих госпіталізовано, медики борються за їхні життя.
На місці працюють екстрені служби. Подробиці обстрілу уточнюються.
Згодом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що один постраждалий помер у швидкій по дорозі в лікарню.
Раніше повідомлялося, що 28 травня російські війська двічі атакували FPV-дронами Куцурубську громаду на Миколаївщині.