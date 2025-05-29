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Росія вдарила балістикою по фермерському господарству на Миколаївщині: загинув працівник

Оновлено новину 11:50: додано інформацію щодо постраждалих 

Росія вдарила балістикою по фермерському господарству на Миколаївщині. Фото: Миколаївська ОВАРосія вдарила балістикою по фермерському господарству на Миколаївщині. Фото: Миколаївська ОВА

У середу, 29 травня, російські війська завдали удару балістичною ракетою по фермерському господарству в Горохівській громаді Миколаївської області.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Унаслідок атаки поранення отримали четверо працівників підприємства. Троє з них перебувають у важкому стані. Постраждалих госпіталізовано, медики борються за їхні життя.

На місці працюють екстрені служби. Подробиці обстрілу уточнюються.

Згодом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що один постраждалий помер у швидкій по дорозі в лікарню.

Росія вдарила балістикою по фермерському господарству на Миколаївщині. Фото: Миколаївська ОВАРосія вдарила балістикою по фермерському господарству на Миколаївщині. Фото: Миколаївська ОВА

Раніше повідомлялося, що 28 травня російські війська двічі атакували FPV-дронами Куцурубську громаду на Миколаївщині.

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