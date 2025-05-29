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Росіяни атакували дві громади Миколаївщини: пошкоджені будинки й авто

Дах будинку який загорівся у селі Дніпровське внаслідок російського обстрілу. Фото: ДСНСДах будинку який загорівся у селі Дніпровське внаслідок російського обстрілу. Фото: ДСНС

У середу, 28 травня, російські війська двічі атакували FPV-дронами Куцурубську громаду на Миколаївщині.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У селі Дніпровське внаслідок удару виникла пожежа даху нежитлового будинку та сухої трави на відкритій території. Вогонь швидко ліквідували рятувальники.

Ще один обстріл пошкодив приватний будинок і автомобіль. Люди не постраждали.

Цього ж дня, о 14:35, російська армія атакувала дроном акваторію Очаківської громади. Внаслідок цього інциденту також обійшлося без постраждалих.

Також вночі 28 травня росіяни атакували FPV-дроном одне із сіл Миколаївщини, внаслідок чого поранення дістала 7-річна дівчинка. Пошкоджені приватні будинки, автомобілі, лінії електропередач.

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