Росіяни атакували дві громади Миколаївщини: пошкоджені будинки й авто
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- Марія Хаміцевич
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8:00, 29 травня, 2025
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У середу, 28 травня, російські війська двічі атакували FPV-дронами Куцурубську громаду на Миколаївщині.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
У селі Дніпровське внаслідок удару виникла пожежа даху нежитлового будинку та сухої трави на відкритій території. Вогонь швидко ліквідували рятувальники.
Ще один обстріл пошкодив приватний будинок і автомобіль. Люди не постраждали.
Цього ж дня, о 14:35, російська армія атакувала дроном акваторію Очаківської громади. Внаслідок цього інциденту також обійшлося без постраждалих.
Також вночі 28 травня росіяни атакували FPV-дроном одне із сіл Миколаївщини, внаслідок чого поранення дістала 7-річна дівчинка. Пошкоджені приватні будинки, автомобілі, лінії електропередач.
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