«Стан важкий, за їхнє життя борються медики»: в ОВА прокоментували стан постраждалих після ракетного удару по Миколаївщині

Росія вдарила балістикою по фермерському господарству на Миколаївщині. Фото: Миколаївська ОВА

Після сьогоднішнього ракетного удару по Горохівській громаді на Миколаївщині двоє чоловіків перебувають у важкому стані, за їхнє життя борються лікарі.

Про це розповіла радниця начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Вікторія Олійник в ефірі каналу «Суспільне».

Постраждалих доправили до лікарні у Миколаєві. Ще один чоловік, який дістав поранення середньої тяжкості, наразі перебуває у Снігурівській лікарні.

— За життя двох чоловіків 1963 та 2001 років народження зараз борються медики. Їх доставили до міста Миколаєва. Один чоловік 1987 року народження находиться в Снігурівській лікарні, його стан середній. Тих чоловіків стан важкий, — розповіла Вікторія Олійник.

За її словами постраждало чотири людина, один чоловік помер по дорозі в лікарню.

Вона зазначила, що за попередньою інформацією, по громаді російські війська завдали удару ракетою типу «Іскандер-М», пошкоджена техніка та фермерське господарство. Займань чи пожеж не було.

Нагадаємо, що 29 травня, російські війська завдали удару балістичною ракетою по фермерському господарству в Горохівській громаді Миколаївської області.