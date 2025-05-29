«Стан важкий, за їхнє життя борються медики»: в ОВА прокоментували стан постраждалих після ракетного удару по Миколаївщині
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- Світлана Іванченко
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15:40, 29 травня, 2025
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Після сьогоднішнього ракетного удару по Горохівській громаді на Миколаївщині двоє чоловіків перебувають у важкому стані, за їхнє життя борються лікарі.
Про це розповіла радниця начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Вікторія Олійник в ефірі каналу «Суспільне».
Постраждалих доправили до лікарні у Миколаєві. Ще один чоловік, який дістав поранення середньої тяжкості, наразі перебуває у Снігурівській лікарні.
— За життя двох чоловіків 1963 та 2001 років народження зараз борються медики. Їх доставили до міста Миколаєва. Один чоловік 1987 року народження находиться в Снігурівській лікарні, його стан середній. Тих чоловіків стан важкий, — розповіла Вікторія Олійник.
За її словами постраждало чотири людина, один чоловік помер по дорозі в лікарню.
Вона зазначила, що за попередньою інформацією, по громаді російські війська завдали удару ракетою типу «Іскандер-М», пошкоджена техніка та фермерське господарство. Займань чи пожеж не було.
Нагадаємо, що 29 травня, російські війська завдали удару балістичною ракетою по фермерському господарству в Горохівській громаді Миколаївської області.
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