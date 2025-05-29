На Миколаївщині керівництво військової частини підозрюють у незаконному нарахуванні «бойових» виплат
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- Даріна Мельничук
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19:10, 29 травня, 2025
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На Миколаївщині викрили керівництво однієї з військових частин у махінаціях із нарахуванням бойових виплат. Військовим, які насправді не перебували в зоні бойових дій, незаконно виплачували гроші, призначені для учасників бойових операцій.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
За даними слідства, схема діяла з березня по червень 2024 року. До неї були причетні начальник штабу, його брат — керівник одного з підрозділів — та ще один помічник.
Зазначається, що вони сфальсифікували документи про участь у бойових діях і внесли до списків приблизно 50 військовослужбовців, які насправді не брали участі в боях. Унаслідок цього держава втратила майже 8 мільйонів гривень.
Організатору схеми та його спільникам повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення їх від посад. Їм загрожує до 6 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Миколаївській області військовослужбовця та лікаря-психіатра підозрюють в організації фіктивного лікування, а також у наданні статусу обмежено придатного до служби за гроші.
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