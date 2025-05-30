Внаслідок російського обстрілу на Одещині знищено відділення «Нової пошти»

Росіяни знищили відділення «Нової пошти» на Одещині. Фото: ДСНС

У ніч на 30 травня внаслідок атаки безпілотників в Одеській області зруйноване відділення Нової пошти.

Про це повідомили у ДСНС Одеської області.

Після удару спалахнула пожежа площею 300 квадратних метрів. Її загасили рятувальники разом із працівниками Національної гвардії. Пошкоджені також вантажівки, що були поруч. Загиблих і постраждалих немає.

Росіяни знищили відділення «Нової пошти» на Одещині. Фото: ДСНС

Росіяни знищили відділення «Нової пошти» на Одещині. Фото: ДСНС

Росіяни знищили відділення «Нової пошти» на Одещині. Фото: ДСНС

Росіяни знищили відділення «Нової пошти» на Одещині. Фото: ДСНС

Росіяни знищили відділення «Нової пошти» на Одещині. Фото: ДСНС

Раніше, 1 травня російський безпілотник також влучив у вантажне відділення «Нової пошти» в Одесі. Частина будівлі зазнала руйнувань, однак сам дрон тоді не вибухнув.