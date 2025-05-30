Внаслідок російського обстрілу на Одещині знищено відділення «Нової пошти»
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- Марія Хаміцевич
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9:02, 30 травня, 2025
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У ніч на 30 травня внаслідок атаки безпілотників в Одеській області зруйноване відділення Нової пошти.
Про це повідомили у ДСНС Одеської області.
Після удару спалахнула пожежа площею 300 квадратних метрів. Її загасили рятувальники разом із працівниками Національної гвардії. Пошкоджені також вантажівки, що були поруч. Загиблих і постраждалих немає.
Раніше, 1 травня російський безпілотник також влучив у вантажне відділення «Нової пошти» в Одесі. Частина будівлі зазнала руйнувань, однак сам дрон тоді не вибухнув.
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