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Внаслідок російського обстрілу на Одещині знищено відділення «Нової пошти»

Росіяни знищили відділення «Нової пошти» на Одещині. Фото: ДСНСРосіяни знищили відділення «Нової пошти» на Одещині. Фото: ДСНС

У ніч на 30 травня внаслідок атаки безпілотників в Одеській області зруйноване відділення Нової пошти.

Про це повідомили у ДСНС Одеської області.

Після удару спалахнула пожежа площею 300 квадратних метрів. Її загасили рятувальники разом із працівниками Національної гвардії. Пошкоджені також вантажівки, що були поруч. Загиблих і постраждалих немає.

Росіяни знищили відділення «Нової пошти» на Одещині. Фото: ДСНСРосіяни знищили відділення «Нової пошти» на Одещині. Фото: ДСНС
Росіяни знищили відділення «Нової пошти» на Одещині. Фото: ДСНСРосіяни знищили відділення «Нової пошти» на Одещині. Фото: ДСНС
Росіяни знищили відділення «Нової пошти» на Одещині. Фото: ДСНСРосіяни знищили відділення «Нової пошти» на Одещині. Фото: ДСНС
Росіяни знищили відділення «Нової пошти» на Одещині. Фото: ДСНСРосіяни знищили відділення «Нової пошти» на Одещині. Фото: ДСНС
Росіяни знищили відділення «Нової пошти» на Одещині. Фото: ДСНСРосіяни знищили відділення «Нової пошти» на Одещині. Фото: ДСНС

Раніше, 1 травня російський безпілотник також влучив у вантажне відділення «Нової пошти» в Одесі. Частина будівлі зазнала руйнувань, однак сам дрон тоді не вибухнув.

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