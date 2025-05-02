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Нова пошта показала пошкоджене «Шахедом» відділення в Одесі

Пошкоджене «Шахедом» відділення Нової пошти в Одесі, фото: пресслужба Нової поштиПошкоджене «Шахедом» відділення Нової пошти в Одесі, фото: пресслужба Нової пошти

Уночі, 1 травня, російський безпілотник влучив у вантажне відділення «Нової пошти» в Одесі. Частина будівлі зазнала руйнувань, однак сам дрон не вибухнув.

Як зазначили у компанії, на момент атаки у відділенні не було працівників, тому обійшлося без жертв. Постраждале приміщення зачинили.

Для безперервної роботи компанія розгорнула мобільне відділення, яке приймає вантажі до 30 кілограмів. Затримок у доставці не очікується. Остаточна сума збитків ще визначається.

У компанії пообіцяли зв’язатися з клієнтами, чиї відправлення були знищені, та компенсувати їхню вартість.

Пошкоджене «Шахедом» відділення Нової пошти в Одесі, фото: пресслужба Нової поштиПошкоджене «Шахедом» відділення Нової пошти в Одесі, фото: пресслужба Нової пошти
Пошкоджене «Шахедом» відділення Нової пошти в Одесі, фото: пресслужба Нової поштиПошкоджене «Шахедом» відділення Нової пошти в Одесі, фото: пресслужба Нової пошти
Пошкоджене «Шахедом» відділення Нової пошти в Одесі, фото: пресслужба Нової поштиПошкоджене «Шахедом» відділення Нової пошти в Одесі, фото: пресслужба Нової пошти
Пошкоджене «Шахедом» відділення Нової пошти в Одесі, фото: пресслужба Нової поштиПошкоджене «Шахедом» відділення Нової пошти в Одесі, фото: пресслужба Нової пошти

Нагадаємо, що крім цього, у Київському районі Одеси сильно постраждав 16-поверховий будинок. Через російський удар дрона верхні поверхи отримали серйозні пошкодження, і тепер є ризик, що будинок може завалитися.

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