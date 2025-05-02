Нова пошта показала пошкоджене «Шахедом» відділення в Одесі
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
10:39, 02 травня, 2025
-
Уночі, 1 травня, російський безпілотник влучив у вантажне відділення «Нової пошти» в Одесі. Частина будівлі зазнала руйнувань, однак сам дрон не вибухнув.
Як зазначили у компанії, на момент атаки у відділенні не було працівників, тому обійшлося без жертв. Постраждале приміщення зачинили.
Для безперервної роботи компанія розгорнула мобільне відділення, яке приймає вантажі до 30 кілограмів. Затримок у доставці не очікується. Остаточна сума збитків ще визначається.
У компанії пообіцяли зв’язатися з клієнтами, чиї відправлення були знищені, та компенсувати їхню вартість.
Нагадаємо, що крім цього, у Київському районі Одеси сильно постраждав 16-поверховий будинок. Через російський удар дрона верхні поверхи отримали серйозні пошкодження, і тепер є ризик, що будинок може завалитися.
Останні новини про: Нова пошта