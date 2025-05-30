На Миколаївщині чоловіка засудили до 10 років в'язниці за вбивство

Зала суду. Фото: «МикВісті»

45-річного жителя села Лимани Миколаївського району засудили до 10 років в’язниці за умисне вбивство.

Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.

За даними слідства, трагедія сталася 23 травня 2023 року біля місцевого магазину. Чоловік разом з друзями вживав алкоголь, коли поряд сиділа інша компанія односельців. Між засудженим і 61-річним чоловіком, з яким у нього були давні конфлікти, виникла сварка. Вона переросла в бійку, під час якої нападник ударив потерпілого ножем у шию. Від отриманої рани чоловік помер на місці.

Під час судового засідання обвинувачений провину не визнав. До набуття вироком законної сили він залишатиметься під вартою.

Нагадаємо, що жителя Миколаєва підозрюють у вбивстві власної матері під час сварки.